Logo
Large banner

Најгори интернет прегледач за приватност корисника

23.12.2025

08:21

Коментари:

0
Laptop, Google, računar
Фото: Pexels

Иако је Google Chrome најпопуларнији интернет прегледач на свијету, нови извјештај о приватности корисника показује да се овај прегледач налази међу најлошије рангираним када је ријеч о заштити личних података.

Према анализи која је упоређивала више познатих интернет прегледача, Chrome има висок степен прикупљања корисничких података и слабије механизме заштите од праћења у односу на конкуренцију. Извјештај указује да Chrome омогућава лакше праћење активности корисника путем колачића и других технологија за идентификацију на мрежи.

Разлог за овакав пласман, наводи се, лежи у пословном моделу компаније Google, који се у великој мјери ослања на оглашавање и анализу корисничког понашања. Иако Chrome нуди одређене опције за подешавање приватности, оне често нису подразумијевано укључене, нити су довољно транспарентне просјечном кориснику.

Анализа, коју је у децембру спровео "Digitain", ChatGPT Атлас се показао као најгори интернет прегледач у сектору заштите личних података корисника. Ово не представља велико изненађење, с обзиром на то да је прегледач компаније ОпенАИ прилично нов, али је зато друго мјесто за Гоогле Цхроме прилично проблематично.

Horoskop

Занимљивости

Хороскопски знакови који често "падају на погрешне људе"

С друге стране, прегледачи који су фокусирани на приватност, какви су Brave или Mullvard Browser, добили су знатно боље оцијене захваљујући агресивнијој блокади трагача и минималном прикупљању података.

Стручњаци поручују да корисници који желе већу контролу над својим дигиталним трагом треба да размотре алтернативне прегледаче, као и да додатно обрате пажњу на подешавања приватности, без обзира на то који прегледач користе, преносе "Вести-онлине".

Подијели:

Таг:

Google Chrome

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цијена телетине отишла драстично, потрошачи главу окрећу и од чајне

Економија

Цијена телетине отишла драстично, потрошачи главу окрећу и од чајне

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Хороскопски знакови који често "падају на погрешне људе"

1 ч

0
Какво нас вријеме очекује током дана?

Друштво

Какво нас вријеме очекује током дана?

1 ч

0
Велика потрага за несталим страним држављанима у БиХ: На терену 18 спасилаца

Друштво

Велика потрага за несталим страним држављанима у БиХ: На терену 18 спасилаца

1 ч

0

Више из рубрике

Италија казнила Епл са 115 милиона долара

Наука и технологија

Италија казнила Епл са 115 милиона долара

12 ч

0
Самсунг представља фрижидер с вјештачком интелигенцијом

Наука и технологија

Самсунг представља фрижидер с вјештачком интелигенцијом

22 ч

0
Ево шта више нећете моћи да радите на Инстаграму

Наука и технологија

Ево шта више нећете моћи да радите на Инстаграму

22 ч

0
Робот

Наука и технологија

У овој земљи пореске дугове умјесто службеника одређиваће робот

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

52

Водите рачуна: Ово је грешка послије купања пса коју сви праве

09

51

Горјела кућа у Бањалуци

09

42

Хаос у Тирани, демонстранти покушали да спале Рамин кабинет

09

40

Узнемирујуће: Испливао снимак трагичне погибије креатора игре Call of Duty

09

36

Американци напали брод, има мртвих: Објављен снимак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner