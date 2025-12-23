Најгори интернет прегледач за приватност корисника

23.12.2025
08:21
Коментари:0
Иако је Google Chrome најпопуларнији интернет прегледач на свијету, нови извјештај о приватности корисника показује да се овај прегледач налази међу најлошије рангираним када је ријеч о заштити личних података.
Према анализи која је упоређивала више познатих интернет прегледача, Chrome има висок степен прикупљања корисничких података и слабије механизме заштите од праћења у односу на конкуренцију. Извјештај указује да Chrome омогућава лакше праћење активности корисника путем колачића и других технологија за идентификацију на мрежи.
Разлог за овакав пласман, наводи се, лежи у пословном моделу компаније Google, који се у великој мјери ослања на оглашавање и анализу корисничког понашања. Иако Chrome нуди одређене опције за подешавање приватности, оне често нису подразумијевано укључене, нити су довољно транспарентне просјечном кориснику.
Анализа, коју је у децембру спровео "Digitain", ChatGPT Атлас се показао као најгори интернет прегледач у сектору заштите личних података корисника. Ово не представља велико изненађење, с обзиром на то да је прегледач компаније ОпенАИ прилично нов, али је зато друго мјесто за Гоогле Цхроме прилично проблематично.
Занимљивости
Хороскопски знакови који често "падају на погрешне људе"
С друге стране, прегледачи који су фокусирани на приватност, какви су Brave или Mullvard Browser, добили су знатно боље оцијене захваљујући агресивнијој блокади трагача и минималном прикупљању података.
Стручњаци поручују да корисници који желе већу контролу над својим дигиталним трагом треба да размотре алтернативне прегледаче, као и да додатно обрате пажњу на подешавања приватности, без обзира на то који прегледач користе, преносе "Вести-онлине".
Економија
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Наука и технологија
12 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Најновије
Најчитаније
09
52
09
51
09
42
09
40
09
36
Тренутно на програму