Италија казнила Епл са 115 милиона долара

Извор:

Анадолија

22.12.2025

21:27

Фото: Pixabay

Италијанско тијело за заштиту тржишне конкуренције казнило је Епл с 98.6 милиона евра (115 милиона долара) због наводне злоупотребе доминантног положаја на тржишту мобилних апликација.

Италијанско тијело за заштиту тржишне конкуренције АГЦМ изјавило је да Еплова политика транспарентности праћења апликација (ATT) ограничава тржишну конкуренцију наметањем непоштених услова програмерима апликација трећих страна.

Правила ATT-a, уведена 2021. године, захтијевају од програмера да добију изразиту сагласност корисника за прикупљање и повезивање података у рекламне сврхе.

Тијело је утврдило да је Еплова имплементација присилила програмере да двапут затраже сагласност за исту сврху, процес који не испуњава захтјеве законодавства о приватности.

Тијело је рекло да је овај приступ “двоструког пристанка” штетан за програмере, оглашиваче и рекламне платформе, јер ограничава прикупљање и кориштење података битних за персонализовано оглашавање, преноси “Анадолија“.

Тагови:

Италија

Епл

Казна

