Хороскопски знакови који често "падају на погрешне људе"

Интуиција би требала бити унутрашњи компас који нас упозорава када нешто није у реду, али не ослањају се сви на њу једнако успјешно.
Неки људи лако занемаре прве знакове упозорења, рационализују туђе поступке или једноставно желе вјеровати у најбољу верзију других.
Због тога се неријетко нађу разочарани, посебно у односима у којима су дали више него што су требали. У астрологији се одређени хороскопски знакови чешће повезују с таквим искуствима. Ево која три хороскопска знака често падају на погрешне људе, преноси Индекс.
Рибе имају снажну потребу да виде добро у свима. Њихова емпатија и саосјећање често надјачају рационалну процјену па занемарују јасне знакове да однос није здрав. Умјесто да слушају интуицију, често се надају да ће се друга особа промијенити.
Због те склоности идеализовању, Рибе се лако вежу за људе који не узвраћају истом мјером. Тек с временским одмаком схватају да су игнорисале властите осјећаје непријатности који су их покушавали упозорити.
Ваге тешко прихватају сукобе и неугодну истину. Њихова жеља за складом често их води према томе да оправдавају понашање других, чак и када дубоко у себи осјећају да нешто није у реду. Умјесто да вјерују интуицији, радије траже равнотежу по сваку цијену.
Због страха од нарушавања односа, Ваге знају остати уз људе који им не доносе добро. Њихова интуиција није слаба, али је често потиснута потребом да све изгледа мирно и стабилно.
Стријелци су оптимистични и склони да вјерују људима на прву. Њихова отвореност и ентузијазам понекад их заслијепе па занемарују суптилне сигнале упозорења. У жељи за новим искуствима, често улазе у односе без дубље провјере.
Иако имају добру интуицију, Стријелци је знају игнорисати јер не желе бити спутани сумњама. Тек након разочарања постају свјесни да су осјећали непријатност, али су је свјесно прескочили како би задржали осјећај слободе и оптимизма.
