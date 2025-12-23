Logo
Large banner

Хороскопски знакови који често "падају на погрешне људе"

23.12.2025

08:06

Коментари:

0
horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Интуиција би требала бити унутрашњи компас који нас упозорава када нешто није у реду, али не ослањају се сви на њу једнако успјешно.

Неки људи лако занемаре прве знакове упозорења, рационализују туђе поступке или једноставно желе вјеровати у најбољу верзију других.

Због тога се неријетко нађу разочарани, посебно у односима у којима су дали више него што су требали. У астрологији се одређени хороскопски знакови чешће повезују с таквим искуствима. Ево која три хороскопска знака често падају на погрешне људе, преноси Индекс.

Рибе

Рибе имају снажну потребу да виде добро у свима. Њихова емпатија и саосјећање често над‌јачају рационалну процјену па занемарују јасне знакове да однос није здрав. Умјесто да слушају интуицију, често се надају да ће се друга особа промијенити.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Какво нас вријеме очекује током дана?

Због те склоности идеализовању, Рибе се лако вежу за људе који не узвраћају истом мјером. Тек с временским одмаком схватају да су игнорисале властите осјећаје непријатности који су их покушавали упозорити.

Ваге

Ваге тешко прихватају сукобе и неугодну истину. Њихова жеља за складом често их води према томе да оправдавају понашање других, чак и када дубоко у себи осјећају да нешто није у реду. Умјесто да вјерују интуицији, радије траже равнотежу по сваку цијену.

Због страха од нарушавања односа, Ваге знају остати уз људе који им не доносе добро. Њихова интуиција није слаба, али је често потиснута потребом да све изгледа мирно и стабилно.

Стријелци

Стријелци су оптимистични и склони да вјерују људима на прву. Њихова отвореност и ентузијазам понекад их заслијепе па занемарују суптилне сигнале упозорења. У жељи за новим искуствима, често улазе у односе без дубље провјере.

Иако имају добру интуицију, Стријелци је знају игнорисати јер не желе бити спутани сумњама. Тек након разочарања постају свјесни да су осјећали непријатност, али су је свјесно прескочили како би задржали осјећај слободе и оптимизма.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Свештеник ријешио дилему: Да ли је гријех вјенчавати се и ићи на свадбу током поста?

Занимљивости

Свештеник ријешио дилему: Да ли је гријех вјенчавати се и ићи на свадбу током поста?

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Хороскоп за 23. децембар: Пред нама је узбудљив дан

2 ч

0
Драма на аеродрому у Сарајеву: Мачка побјегла током контроле, путница остала без лета

Занимљивости

Драма на аеродрому у Сарајеву: Мачка побјегла током контроле, путница остала без лета

11 ч

0
Новогодишња јелка украси

Занимљивости

Не купујте им ово: Поклони које знакови не желе испод јелке

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

52

Водите рачуна: Ово је грешка послије купања пса коју сви праве

09

51

Горјела кућа у Бањалуци

09

42

Хаос у Тирани, демонстранти покушали да спале Рамин кабинет

09

40

Узнемирујуће: Испливао снимак трагичне погибије креатора игре Call of Duty

09

36

Американци напали брод, има мртвих: Објављен снимак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner