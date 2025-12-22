Не купујте им ово: Поклони које знакови не желе испод јелке

Извор:
Нова година је вријеме поклањања, лампица, колача и добрих намјера, али и вријеме када сваке године изнова постављамо исто питање: шта купити некоме, а да не погријешимо?
И док неки људи искрено обожавају све што им се поклони, други ће се насмијешити, захвалити и тек касније, у миру, запитати коме би тај поклон могли да прослиједе.
Ако вам је икад пало на памет да није до вас, него до њих, можда сте били у праву.
Хороскопски знак често открива више о нечијем укусу него што мислимо.
Зато вам у празничном духу доносимо забаван водич кроз поклоне које сваки знак потајно не жели да пронађе испод јелке, иако вам то вјероватно никада неће рећи наглас.
Овнови воле енергију, брзину и осјећај да се нешто догађа одмах. Зато их поклони који захтијевају сате мирног сједења, попут компликованих слагалица, комплета за хеклање или дуготрајних "уради сам" пројеката излуђују. Не зато што не цијене труд, него зато што немају стрпљења за спор темпо.
Бикови имају истанчан осјећај за квалитет и удобност, па их највише разочарају поклони који само глуме луксуз. Јефтина мирисна свијећа, шал који се већ након првог додира чини синтетичким или чаше које звуче шупље, све су то детаљи које Бик примијети на прву. Радије би добили једну добру ствар него три осредње.
Близанци живе од знатижеље и стимулације, па их поклони без икаквог личног трага остављају равнодушнима. Једнобојни роковник, класична хемијска или књига с превише озбиљним насловом неће их одушевити. Ако поклон нема барем једну занимљиву причу или детаљ који могу да препричавају, брзо им постаје досадан.
Ракови су емотивци и њима није важно колико је поклон коштао, него колико се осјети пажња. Поклон-бон без поруке, генерички козметички сет или нешто купљено у посљедњи трен дјелује им хладно и безлично. Рак жели да зна да сте мислили баш на њега, и то ће му бити важније од самог предмета.
Лавови воле поклоне који се виде, који имају став и који остављају утисак. Дискретан, неутралан поклон у беж или сивој боји дјелује им као да сте играли на сигурно, а Лав не воли сигурну игру. Не мора бити скуп, али мора имати карактер, јер Лав жели осјећај да је посебан.
Дјевице су практичне и аналитичне, па их највише нервирају поклони који немају јасну сврху. Декорације које скупљају прашину, уређаји који не раде како треба или производи лошег квалитета брзо ће завршити заборављени. Дјевица ће вам се захвалити, али ће у себи анализирати сваку ману.
За Вагу је естетика кључна, а поклон који је визуелно неусклађен за њу је права мала трагедија. Кичасти детаљи, неспојиве боје или предмети који се не уклапају ни у један стил ентеријера стављају их у неугодан положај, јер не знају гдје би то уопште смјестили, а да не наруши равнотежу.
Шкорпије воле дубину и приватност, па их превише лични поклони од погрешне особе могу озбиљно избацити из такта. Парфем, интимна козметика или одевни предмети од некога ко им није близак делују као нарушавање граница. Шкорпија цени намеру, али још више цијени простор.
Стријелчеви су заљубљеници у слободу и искуства, па их највише гуше поклони који их вежу за једно мјесто. Тешке декорације, масивне вазе или предмети без икакве приче неће их обрадовати. Они воле поклоне који носе осјећај покрета, путовања или барем маште.
Јарчеви су рационални и дугорочно оријентисани, па их иритирају поклони који немају никакву практичну вриједност. Скупи, али бескорисни дизајнерски предмети или трендовски детаљи који брзо излазе из моде код њих изазивају само тихо негодовање. Јарац воли смисао, трајност и функцију.
Водолија
Водолије не подносе генеричност. Класична шоља с натписом, идентична мајица какву имају сви или поклон купљен "реда ради" неће их импресионирати. Они желе нешто другачије, неочекивано или барем мало помјерено, чак и ако је сасвим једноставно.
Рибе су осјетљиве и интуитивне, па их хладни, иронични или цинични поклони могу повриједити. Шаљиви предмети без емоције или грубе поруке неће им лећи, јер Рибе траже симболику и топлину. Њима је важно како се уз поклон осјећају, а не шта је тачно у кутији, преноси Б92.
