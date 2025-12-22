Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

Извор:
Стара народна вјеровања нису ту без разлога, а наши стари су добро знали шта смије да се износи из куће, а шта ни за живу главу. Кажу да постоје предмети који су директно повезани са вашом личном срећом и напретком. Зато, запамтите добро – никада не поклањајте ову ствар, јер се вјерује да тиме свјесно предајете своју срећу неком другом.
Није ријеч о сујевјерју, већ о енергији коју сваки предмет носи са собом. Када некоме дарујете нешто што симболизује ваш опстанак, ви буквално отварате врата биједи да уђе у ваш дом. Такве грешке се често скупо плаћају, а да човјек ни не примјети гдје је запело.
Први и најопаснији предмет на овој листи је празан новчаник. Вјерује се да поклонити новчаник у којем нема ни динара доноси сушу у финансијама и вама и ономе кога дарујете. То је симбол празнине који, према народном вјеровању, „тјера“ паре од онога ко га користи.
Да би поклон био срећан и да би све ишло „као подмазано“, унутра се обавезно ставља макар један новчић. Тај ситни метални новац служи као клица из које ће се рађати богатство. Без тога, сматрајте да сте поклонили чисти баксуз и себи затворили путеве зараде.
Осим новца, велика пажња се поклања и оштрим предметима попут ножева и маказа. Вјерује се да такви дарови „сијеку“ пријатељство и доносе раздор међу људима. Ако се таква ствар поклони, врло брзо може доћи до свађе која се годинама не може изгладити.
Република Српска
Колика је просјечна плата у Српској?
Такође, мало ко зна да су и огледала веома опасна за даривање. Стари људи кажу да огледало „краде“ енергију власника и да његово поклањање може донијети несрећу објема странама. Зато будите опрезни и никада не поклањајте ову ствар, јер се преко ње најлакше преносе биједа и туга на друге.
Најбоље је држати се провјерених правила која су нас чувала деценијама. Чувајте оно што је ваше и не дозволите да због незнања останете без онога што сте годинама стицали. Срећа је крхка ствар и лако скрене с пута ако се према њој не односимо са поштовањем.
Увијек имајте на уму да сваки поклон има своју поруку и тежину. Не дозволите да вам се дом испразни због једне погрешне ситнице коју сте изнијели преко прага. Запамтите, никада не поклањајте ову ствар без симболичне „откупнине“ у виду једног динара, јер је то једини начин да заштитите своју срећу.
