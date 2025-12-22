Logo
Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

Извор:

АТВ

22.12.2025

12:30

Коментари:

0
злато накит
Фото: УИО БиХ

Службеници Управе за индиректно опорезивање БиХ одузели су 906,84 грама злата, вриједног око 226.000 КМ, које није имало доказ о поријеклу.

Злато је одузето на подручју Тузле у оквиру акције ”Цекин”.

”На основу расположивих информација о нерегуларностима у пословању једног правног лица са подручја које покрива регионални центар Тузла овлаштени службеници Управе за индиректно опорезивање извршили су провјеру промета и поријекла роба. Том приликом пронађена је већа количина златног накита за који није постојала законом прописана документација о редовној увозној процедури, као ни доказ о поријеклу”, саопштила је УИО.

Додају да је током оперативних активности пронађено 906,84 грама злата, које је затечено у промету без претходно плаћених увозних дажбина.

”Укупна вриједност привремено одузете робе у наведеној оперативној активности је 226.710КМ. Против учиниоца незаконитости предузете су законом прописане мјере и радње”, наводе у УИО.

