Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

Извор:
АТВ
22.12.2025
12:30
Коментари:0
Службеници Управе за индиректно опорезивање БиХ одузели су 906,84 грама злата, вриједног око 226.000 КМ, које није имало доказ о поријеклу.
Злато је одузето на подручју Тузле у оквиру акције ”Цекин”.
”На основу расположивих информација о нерегуларностима у пословању једног правног лица са подручја које покрива регионални центар Тузла овлаштени службеници Управе за индиректно опорезивање извршили су провјеру промета и поријекла роба. Том приликом пронађена је већа количина златног накита за који није постојала законом прописана документација о редовној увозној процедури, као ни доказ о поријеклу”, саопштила је УИО.
Додају да је током оперативних активности пронађено 906,84 грама злата, које је затечено у промету без претходно плаћених увозних дажбина.
”Укупна вриједност привремено одузете робе у наведеној оперативној активности је 226.710КМ. Против учиниоца незаконитости предузете су законом прописане мјере и радње”, наводе у УИО.
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч1
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
23
17
23
17
13
17
12
Тренутно на програму