Снимљена сачекуша вође навијача Јевте Јевтића: Они запуцали, он их гази аутом

Полицијска истрага покушаја убиства Јевте Јевтића, једног од вођа навијача ФК Земун, добила је нове детаље!
Како сазнаје "Телеграф", читав обрачун који се одиграо на празник Светог Николе око 23 часа забиљежиле су околне камере, а снимак открива невјероватне детаље Јевтићеве борбе за живот.
Према сазнањима, на снимку се види како тројица младића пресрећу Јевтићев Ауди А8 и почињу да решетају.
Јевтић, показујући невјероватну присебност, нагло скреће удесно и директно удара једног од пуцача.
У општем хаосу, Јевтић губи контролу над возилом и закуцава се у паркирани аутомобил. Драма се ту не завршава - упркос судару, Јевтић излијеће из возила и прилази нападачу којег је претходно оборио аутомобилом, те почиње да га шутира док овај лежи на земљи.
Док је Јевтић био фокусиран на повријеђеног нападача, из мрака израњају друга двојица саучесника.
Један од њих прилази смрсканом Аудију како би провјерио да ли је Јевтић унутра, у намјери да га овери, док други отвара ватру директно на вођу навијача.
"На снимку се види како Јевтић, штитећи главу рукама, трчи ка унутрашњости Земуна док за њим буквално лети киша метака," наводи извор близак истрази.
Нападачи су потом сјели у сиви "мерцедес" који их је чекао на паркингу и побјегли у непознатом правцу. Интересантно је да полиција има сазнања да је и само возило нападача оштећено од метака током размјене ватре или рикошета.
Увиђај на лицу мјеста потврдио је да је Јевтић преживио само захваљујући блиндираном возилу са 7. степеном заштите.
Ова високотехнолошка баријера задржала је прве пројектиле и омогућила му да пређе у контранапад.
Полиција сада интензивно провјерава све београдске болнице, јер се вјерује да је нападач којег је Јевтић ударио аутомобилом задобио тешке тјелесне повреде и да му је неопходна хитна медицинска помоћ.
Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.
Име Јевте Јевтића деценијама се везује за навијачку трибину, али и црне хронике.
Вођа "Таурунум Боyс-а": Кључна фигура навијача Земуна и заступник удружења грађана "Клуб пријатеља ФК Земун".
Инцидент у Ђенови (2010): Хапшен са Иваном Богдановом због прекида утакмице Италија-Србија.
Акција "Циклон" (2016): Био је означен као вођа групе која је кријумчарила преко 300 килограма кокаина из Јужне Америке у Европу.
Озвучени Ауди: Током суђења у Специјалном суду откривено је да су њемачке службе успјеле да озвуче његов тадашњи аутомобил (Ауди А7), снимивши преко 100 разговора о дистрибуцији наркотика.
Полиција тренутно испитује да ли је овај напад наставак старих сукоба из криминалног подземља или је ријеч о новом сукобу на навијачкој сцени.
