Хапшење у Источном Сарајеву због дроге

Мушкарац чији су иницијали М.Т. из Источног Сарајева ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.
Припадници Полицијске станице Источно Ново Сарајево јуче су приликом контроле, код М.Т. пронашли и одузели три пакетића са спидом, саопштено је данас из Полицијске управе Источно Сарајево.
Током претреса путничког аутомобила, стана и других просторија које наведено лице користи у Источном Новом Сарајеву, пронађена су и одузета два пакетића са спидом, укупне масе 10,50 грама и дигитална вага за прецизно мјерење.
