Logo
Large banner

Хапшење у Источном Сарајеву због дроге

Извор:

АТВ

22.12.2025

10:47

Коментари:

0
Хапшење у Источном Сарајеву због дроге
Фото: Pexels

Мушкарац чији су иницијали М.Т. из Источног Сарајева ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.

Припадници Полицијске станице Источно Ново Сарајево јуче су приликом контроле, код М.Т. пронашли и одузели три пакетића са спидом, саопштено је данас из Полицијске управе Источно Сарајево.

amerika zastava pixabay

Регион

Трамп послао обавјештење у Подгорицу и Скопље: Имају мање од мјесец

Током претреса путничког аутомобила, стана и других просторија које наведено лице користи у Источном Новом Сарајеву, пронађена су и одузета два пакетића са спидом, укупне масе 10,50 грама и дигитална вага за прецизно мјерење.

Подијели:

Тагови:

Источно Сарајево

хапшење

Дрога

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Робот

Наука и технологија

У овој земљи пореске дугове умјесто службеника одређиваће робот

2 ч

0
Како изградити повјерење у вези?

Љубав и секс

Како изградити повјерење у вези?

2 ч

0
За маме које не могу без јутарњег ритуала: Да ли кафа и дојење иду једно уз друго

Здравље

За маме које не могу без јутарњег ритуала: Да ли кафа и дојење иду једно уз друго

2 ч

0
Новогодишња јелка лампице украси

Савјети

Јелку окитите овог датума и 2026. ће вам бити најуспјешнија година до сада

2 ч

0

Више из рубрике

Шест повријеђених, једно малољетно: Нова тешка несрећа у Српској

Хроника

Шест повријеђених, једно малољетно: Нова тешка несрећа у Српској

2 ч

0
Несрећа у Незуцима, погинула једна особа

Хроника

У несрећи код Вишеграда погинула једна особа, саобраћај обустављен

3 ч

0
Комшијска расправа прерасла у тучу: Има хоспитализованих

Хроника

Комшијска расправа прерасла у тучу: Има хоспитализованих

4 ч

0
Жичара

Хроника

Дијелови жичаре са Дуртмитора послати на вјештачење

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровнија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

12

30

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner