Захарова: Напади на руске области - украјински тероризам

Извор:

СРНА

11.01.2026

16:33

Коментари:

0
Захарова: Напади на руске области - украјински тероризам
Фото: Танјуг/АП

Москва осуђује украјинске терористичке нападе на Вороњешку и друге области Русије, саопштила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Она је подсјетила да су напади дроновима већих размјера јуче извршени на цивилне мете у Вороњешкој, Брјанској, Курској и Белгородској области, те да је у Вороњежу погођен стамбени комплекс у којем је погинула једна жена, а повријеђено је троје људи.

- Руско Министарство спољних послова оштро осуђује те терористичке нападе - поручила је Захарова.

Она је истакла да су власти у Кијеву још једном показале своју нехуману нацистичку суштину нападима на цивилне мете у Русији.

- Такво намјерно убијање свједочи агонији кијевског режима који, упркос очигледном неуспјеху на ратишту, жели да искали бијес на цивилима који живе у руским областима - напоменула је Захарова.

Она је нагласила да ће сви организатори и извршиоци злочина бити неизбјежно кажњени.

Захарова је изразила наду да ће међународне организације дати непристрасну процјену украјинског напада.

Она је упозорила међународне организације да их ћутање чини саучесницима у злочинима кијевског режима.

