11.01.2026
Москва осуђује украјинске терористичке нападе на Вороњешку и друге области Русије, саопштила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Она је подсјетила да су напади дроновима већих размјера јуче извршени на цивилне мете у Вороњешкој, Брјанској, Курској и Белгородској области, те да је у Вороњежу погођен стамбени комплекс у којем је погинула једна жена, а повријеђено је троје људи.
- Руско Министарство спољних послова оштро осуђује те терористичке нападе - поручила је Захарова.
Она је истакла да су власти у Кијеву још једном показале своју нехуману нацистичку суштину нападима на цивилне мете у Русији.
- Такво намјерно убијање свједочи агонији кијевског режима који, упркос очигледном неуспјеху на ратишту, жели да искали бијес на цивилима који живе у руским областима - напоменула је Захарова.
Она је нагласила да ће сви организатори и извршиоци злочина бити неизбјежно кажњени.
Захарова је изразила наду да ће међународне организације дати непристрасну процјену украјинског напада.
Она је упозорила међународне организације да их ћутање чини саучесницима у злочинима кијевског режима.
