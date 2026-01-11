Logo
Москва: Кијев је у агонији па искаљује бијес на цивилима

Извор:

Спутник Србија

11.01.2026

15:58

Фото: pexels/Lubov Tandit

Најновији напад Украјине на Вороњешку област и друге руске области показује агонију Кијева, који искаљује свој бијес на цивилима због неуспјеха на бојном пољу, изјавила је представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.

„Сви организатори и починиоци овог и других злочина сносиће неизбежну казну“, нагласила је Захарова, коментаришући напад украјинских дронова на Вороњеж и друге делове Русије.

Она је навела да се Русија нада непристрасној процени напада Украјине на Вороњешку област и друге руске регионе од стране одговарајућих међународних организација, чије ћутање у овом контексту представља саучесништво у поступцима Кијева.

Евро

Свијет

Њемачка даје 2.500 евра овим грађанима: Ево ко има право на новац у 2026. години

„Надамо се да ће релевантна међународна тијела пружити непристрасну процјену злочиначких дијела украјинских неонациста. Ћутање као одговор на необуздано варварство кијевског режима чини их саучесницима његових крвавих дјела“, истакла је Захарова.

Захарова је подсјетила да су у суботу украјински дронови напали Вороњешку, Курску, Брјанску и Белгородску област Русије. Позивајући се на податке руског Министарства одбране, она је напоменула да је лансирано укупно 33 дрона и да је главни напад био на стамбена подручја Вороњежа. Једна грађанка је након напада преминула на интензивној њези, а најмање три особе су рањене.

(спутник србија)

