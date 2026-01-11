Њемачка даје 2.500 евра овим грађанима: Ево ко има право на новац у 2026. години

Извор:
Савезна држава Сјеверна Рајна-Вестфалија (NRW) наставља да исплаћује мајсторску премију од 2.500 евра у 2026. години.
Ова подршка, која се спроводи од средине 2023. године, дио је офанзиве за борбу против недостатка квалификованих радника у занатима.
Од увођења ове мјере, више од 8.000 занатлија је добило новац. Само у 2024. години, више од 3.800 људи је положило испит, што је највећи број од 2015. године. За 2026. годину, влада је обезбиједила укупно десет милиона евра.
Да би се добила премија, морају бити испуњени јасни критеријуми:
Успјешно положен испит: Положен мајсторски испит у лиценцираном занату или одређеној слободној професији.
Пребивалиште: Главно пребивалиште мора бити у Сјеверној Рајни-Вестфалији у вријеме издавања мајсторског сертификата.
Рок од три мјесеца: Захтјев мора бити поднет најкасније три мјесеца након издавања сертификата, у супротном право престаје да важи.
Једнократна дотација: Премија се исплаћује само једном по особи и не може се комбиновати са сличним дотацијама из других савезних држава.
Поступак пријаве је промијењен од 1. јануара 2026. Захтјеви се више не подносе занатским коморама, већ искључиво онлајн преко ЕСФ портала (Европски социјални фонд) савезне државе НРВ. Подносиоци захтијева морају отворити лични рачун и доставити доказ о положеном испиту и банковне податке.
Иако је 2.500 евра „новчани поклон“, она покрива само дио трошкова мајсторске обуке, који се, у зависности од заната, крећу између 5.000 и 15.000 евра. За столаре, на примјер, трошкови курса и испита прелазе 15.800 евра, преноси Fenix Магазин.
Ипак, стручњаци истичу да је ова премија важан подстицај. Мајстори нису само стручњаци, већ и будући оснивачи компанија, послодавци и ментори младим приправницима, због чега је ова подршка кључна за изједначавање стручног и академског образовања.
