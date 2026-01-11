Рекордан проценат Нијемаца незадовољних учинком Владе Њемачке

Извор:
СРНА
11.01.2026
15:31
Рекордних 71 одсто Нијемаца није задовољно учинком Владе Њемачке, показали су резултати анкете коју је за "Билд" спровео институт "Инса".
Анкета је спроведена у четвртак и петак, 8. и 9. јануара, а испитано је 1.005 Нијемаца.
Резултати показују да је само 22 одсто испитаника задовољно радом Владе, што је најмање откако је Фридрих Мерц именован за канцелара у мају.
Укупно седам одсто испитаника није могло конкретно да одговори на питање.
Иста анкета показала је да 67 одсто испитаника није задовољно учинком самог Мерца, 24 одсто га је оцијенило позитивно, док девет одсто није дало конкретан одговор или уопште није одговорило.
