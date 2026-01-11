Извор:
Словачки премијер Роберт Фицо сматра да Кају Калас треба замијенити са мјеста високе представнице ЕУ за спољне послове и безбједносну политику, преноси агенција РИА Новости.
"Први пут ћу ово рећи наглас: Морамо замијенити Кају Калас, високу представницу ЕУ за спољне послове и безбједносну политику", рекао је Фицо у интервјуу за словачки телевизијски канал ТА3.
Он је истакао да Европска унија не реагује благовремено на кризу и да јој недостаје независно мишљење о глобалним догађајима.
Фицо је раније назвао је озбиљном грешком вјеровање да ће неко успјети да се обрачуна са Русијом користећи сукоб у Украјини, као и да је увјерен да се мировни преговори намјерно ометају.
За 35 дана, шефица европске дипломатије, Каја Калас, није успјела да преброји и наведе 19 земаља које је Русија наводно напала, истакао је Алексеј Пушков, шеф Комитета Савјета Федерације за информациону политику.
"Каја Калас, позната по свом непрофесионализму, прво је оптужила Русију да је наводно напала 19 земаља током протеклих 100 година, а затим није одговорила на захтјев посланице Европског парламента из Луксембурга која ју је тражила да наведе тих 19 земаља", написао је на Телеграму.
