Орбан: Либерални свјетски поредак се распада, дошло доба нација

Извор:
СРНА
11.01.2026
14:07
Коментари:0
Премијер Мађарске Виктор Орбан оцијенио је да се либерални међународни поредак распада пред очима свих и да је дошло доба нација.
Он је у говору који је објавио на "Иксу" навео да је предсједник САД Доналд Трамп задао посљедњи ударац либералном свјетском поретку.
Орбан је истакао да промјене доносе преуређивање, несигурност и опасности.
"То је оно што нас чека у наредним годинама. Међународни споразуми и организације више нису одлучујући. То су лавови без зуба, који и даље гласно ричу у савани, али их се више не плаши ниједна антилопа", рекао је Орбан, уз напомену да се не може ослонити на те организације нити да се вјерује да ће помоћи када је то потребно
Орбан је оцијенио да је дошло доба билатералних споразума, личних односа, интереса и моћи.
"Дошло је доба нација. Добра вијест је та што смо на вријеме почели да се припремамо", каже Орбан.
Он је оцијенио да они који данас најгласније плачу поред "сандука либералног свјетског поретка" нису схватили нити су жељели да схвате шта Мађарска ради и зашто.
"Смијали су се мађарској спољној политици, али знамо ко ће се задњи смијати", поручио је Орбан.
Према његовим ријечима, данас су Вашингтон, Пекинг, Москва и Истанбул заинтересовани за то да Мађарска успије.
Орбан је напоменуо да је Будимпешта постигла и наставља да постиже десетине споразума са водећим свјетским силама у пољу трговине, улагања и одбране, те да ће ти споразуми гарантовати сигуран развој Мађарске чак и у овом новом свјетском поретку, за који је рекао да личи на филм о дивљем западу.
"Поново мир, међународно поштовање, развој, снажна и велика Мађарска - Фидес", додао је Орбан.
