Сада се и Њемачка се сјетила "међународног права", па критикују САД

11.01.2026
13:20
Принципи међународног права важе за све, укључујући и за Сједињене Америчке Државе, изјавио је данас њемачки министар финансија Ларс Клингбајл, поводом пријетњи америчког предсједника Доналда Трампа да ће анектирати Гренланд.
"Искључиво је на Данској и Гренланду да одлуче о будућност Гренланда. Територијални суверенитет и интегритет морају се поштовати", рекао је Клингбајл прије одласка у Вашингтон на састанак министара финансија из Групе седам развијених економија, преноси Ројтерс.
Трамп је раније изјавио да Сједињене Америчке Државе имају намјеру да преузму Гренланд, који је аутономна данска територија, из разлога безбједности, да би смањиле утицај Русије и Кине на Арктику, што су Данска и Гренланд одбили.
Клингбајл је рекао да ће се састанак Г7 у понедјељак фокусирати на приступ критичним минералима, док западне земље настоје да смање своју зависност од Кине с обзиром на потезе Пекинга с циљем да уведе строге контроле извоза ријетких минерала.
"Повећамо безбједност на Арктику заједно, као савезници у НАТО-у, не у супротстављању једни другима", рекао је Клингбајл.
Додао је да Њемачка има снажан интерес за проширење међународне сарадње у области ријетких минерала, како би се ојачала сигурност снабдијевања, смањила зависност и како би се обезбедили поуздани економски оквирни услови.
"Зато је важно да се консултујемо са нашим међународним партнерима и, гдје год је то могуће, да дјелујемо заједно", казао је Клингбајл.
Кина доминира ланцем снабдијевања критичним минералима и рафинише између 47 и 87 одсто бакра, литијума, кобалта, графита и ретких земних елемената, према подацима Међународне агенције за енергију.
