САД укида санкције Венецуели

11.01.2026

11:07

Фото: Tanjug / AP

Амерички министар финансија Скот Бесент изјавио је данас да би Сједињене Америчке Државе могле већ наредне недјеље да укину додатне санкције Венецуели како би се олакшала продаја нафте.

Бесент је за Ројтерс рекао да би Вашингтон могао да омогући коришћење готово пет милијарди долара венецуеланских средстава замрзнутих у специјалним резервама Међународног монетарног фонда (ММФ) за обнову економије те земље.

Он је навео да се разматрају мјере које би олакшале повратак прихода од продаје нафте, углавном ускладиштене на танкерима, назад у Венецуелу.

"Укидамо санкције за нафту која ће се продавати", рекао је Бесент и додао да би додатне санкције могле да буду укинуте већ сљедеће недјеље, али није прецизирао које.

Он је најавио и да ће се сљедеће недјеље састати са руководиоцима ММФ-а и Свјетске банке поводом њиховог поновног ангажовања са Венецуелом.

Према његовим ријечима, амерички трезор био би спреман да конвертује венецуеланска специјална резервна средства у доларе ради финансирања обнове.

Ови потези су дио напора администрације америчког предсједника Доналда Трампа да стабилизује Венецуелу и подстакне повратак америчких нафтних компанија, недјељу дана након што су америчке снаге ухапсиле венецуеланског предсједника Николаса Мадура и пребациле га у Њујорк због оптужби за трговину дрогом.

Бесент је оцијенио да ће се мање приватне компаније брзо вратити у венецуелански нафтни сектор, док би, како је рекао, компаније попут Шеврона могле додатно да повећају своје присуство у тој земљи.

Venecuela

Америчке санкције

Доналд Трамп

Nikolas Maduro

