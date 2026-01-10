Logo
Предсједник Колумбије поручио да путује у Вашингтон како би "зауставио свјетски рат"

10.01.2026

15:45

Густав Петро
Фото: Tanjug/AP/Ivan Valencia

Предсједник Колумбије Густаво Петро је у своме првом обраћању за амерички медиј, казао за CBS како ће циљ његове посјете Вашингтону бити да спријечи "свјетски рат".

У свјетлу хапшења Николаса Мадура, Петро је рекао да би било какав напад САД‑а на његову земљу покренуо грађански рат у Колумбији, и да би то, како је рекао, била "глупа политика".

Петро је казао да је у телефонском разговору с Доналдом Трампом истакао успјехе које је Колумбија постигла у борби против наркокартела.

На питање шта му је циљ и зашто иде у Вашингтон, Петро је прецизно одговорио "да зауставим свјетски рат".

Након што су амерички војници отели предсједника Венецуеле Николаса Мадура, Трамп је наговијестио да би сљедећа мета могао бити управо Петро. Након телефонског разговора двојице предсједника чини се да се ситуација смирила.

Тагови:

Густаво Петро

Nikolas Maduro

Доналд Трамп

