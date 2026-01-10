Ситуација у Ирану све тежа, највиша приправност безбједносних снага

10.01.2026
14:57
Иран је ставио своје безбједносне снаге у стање највише приправности и активирао подземне војне објекте познате као "ракетни градови", саопштили су ирански званичници и безбједносни извори.
Врховни вођа Ирана, ајатолах Али Хамнеи, наредио је Исламској револуционарној гарди (ИРГЦ) да преузме водећу улогу у сузбијању немира, у тренутку када власти изражавају забринутост због лојалности дијела редовних оружаних снага и полиције, наводе извори блиски иранском руководству, преноси британски "Телеграф".
Према извјештајима организација за људска права, безбједносне службе привеле су и више припадника снага реда који су наводно одбили наређења да пуцају на демонстранте.
Норвешка организација Хенгав саопштила је да су поједини полицајци и безбједносни службеници ухапшени због непослушности током протеста.
Ирански званичници наводе да је земља тренутно у вишем степену приправности него током прошлогодишњег рата са Израелом, истичући да су активиране и подземне ракетне базе намијењене одвраћању спољне пријетње.
Те базе, које иранске власти називају "ракетним градовима", представљају мрежу подземних складишта и лансирних система, чије су локације и капацитети углавном повјерљиви.
Немири су ескалирали у четвртак увече, када је, према доступним информацијама, погинуло најмање шест особа, док су поједине државне зграде запаљене.
Ови протести представљају највећи талас демонстрација у Ирану од краја прошле године.
Амерички предсједник Доналд Трамп запријетио је могућим нападима на Иран уколико власти наставе да користе насиље против демонстраната.
Он је јуче рекао да би Сједињене Америчке Државе могле да делују "тамо гдје највише боли", нагласивши да то не подразумева слање копнених трупа.
У заједничком саопштењу које је јуче објављено, британски премијер Кир Стармер, француски предсједник Емануел Макрон и њемачки канцелар Фридрих Мерц осудили су убијање цивила и позвали иранске власти да поштују право на мирно окупљање и слободу изражавања.
Ајатолах Хамнеи се јуче први пут јавно обратио од 3. јануара, поручивши да Иран "неће да се повуче" пред, како је навео, "унутрашњим терористима", и упозорио Сједињене Америчке Државе да се не мешају у унутрашња питања Ирана.
Истовремено, ирански ратни бродови учествују у заједничким поморским вјежбама са кинеским и руским снагама у водама код Јужне Африке, што би, према аналитичарима, могло додатно да погорша односе Техерана са Западом.
Према подацима иранских власти, од почетка протеста ухапшено је више од 2.277 људи, укључујући најмање 166 малољетника и 48 студената.
Организације за људска права наводе да је број погинулих порастао на најмање 62 особе од избијања немира 28. децембра.
Званичници одбацују наводе да врховни вођа планира да напусти земљу, истичући да он остаје у Техерану упркос растућим тензијама.
Протести су избили због економских проблема, слабљења националне валуте и раста цијена, али су се у међувремену проширили и прерасли у шире антивладине демонстрације у Техерану и више од 100 других градова.
Интернет и телефонске везе широм земље и даље су дјелимично обустављени, док је више десетина међународних летова отказано, а поједине авио-компаније привремено су обуставиле летове ка Ирану.
