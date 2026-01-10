Logo
Нетанјаху жели смањити зависност од америчке помоћи

10.01.2026

14:27

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је данас да се нада да ће у наредној деценији "постепено смањити" зависност Израела од америчке војне помоћи.

Нетанјаху је рекао у интервјуу за часопис “Економист” да Израел не би требало да се ослања на страну војну помоћ, али није прецизирао тачан временски оквир када би та земља постала у потпуности независна од Вашингтона, преноси Ројтерс.

– Желим да у наредних 10 година постепено смањимо војну помоћ – казао је Нетанјаху.

На питање да ли то значи смањење “на нулу”, он је потврдно одговорио.

Нетанјаху је рекао да је током недавне посјете америчком предсједнику Доналду Трампу поручио да Израел “изузетно дубоко” цијени војну помоћ коју је Америка пружала Израелу током година, али да је земља “сазрела и развила изузетне капацитете”.

У децембру је Нетањаху изјавио да ће Израел уложити 350 милијарди шекела (110 милијарди долара) у развој независне индустрије наоружања да би смањио зависност од других земаља.

Сједињене Америчке Државе и Израел су 2016. године потписали меморандум о разумијевању за период од 10 година, до септембра 2028, којим се предвиђа 38 милијарди долара војне помоћи – 33 милијарде долара у грантовима за куповину војне опреме и пет милијарди долара за системе противракетне одбране.

Израелски извоз одбрамбене опреме порастао је прошле године за 13 одсто, уз потписивање великих уговора за израелску одбрамбену технологију, укључујући напредне вишеслојне системе противваздушне одбране.

Израел

Америка

