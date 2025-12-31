Нетанјаху: Могуће формирање нове владе у Гази ако се Хамас разоружа

Извор:
СРНА
31.12.2025
09:47
Коментари:0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху изразио је увјерење да ће бити могуће да се сљедеће године формира нова влада у Појасу Газе, под условом да се палестински радикални покрет Хамас разоружа.
"Нова власт у Гази могућа је ако разоружате Хамас, јер нико неће доћи тамо ако Хамас остане наоружан", навео је Нетанјаху у интервјуу за "Фокс њуз".
Нетанјаху је изјавио да види другачију будућност за Газу ако се Хамас разоружа, било то у оквиру мандата међународних снага или на неки други начин.
"Само то је остало да се уради и то сви схватају. Мислим да и Хамас схвата и зато не желе то да ураде. Поента овдје није да се преговара са Хамасом. Није то посао који треба урадити", рекао је Нетанјаху.
Према његовом мишљењу, Хамас мора да нестане, пренио је ТАСС.
"Знате ли ко то жели више од било кога другог? Народ Газе", закључио је Нетанјаху.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
11
50
11
45
11
41
11
41
11
32
Тренутно на програму