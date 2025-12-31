Возачи опрез: Од сутра у Бањалуци "слика" још један радар

Извор:
У бањалучком насељу Врбања од сутра почиње са радом стационирани радар, саопштено је из МУП-а Републике Српске.
"Oбавјештавамо грађане да ће од сутра, 01.01.2026. године од 00,00 часова, почети са радом стационарни радар који се налази на магистралном путу МI -108 у улици Раде Радића, град Бања Лука.
Апелујемо на грађане да поштују постојеће саобраћајне прописе и да вожњу прилагоде прописаним ограничењима брзине кретања и условима на путу", наводе из МУП-а.
