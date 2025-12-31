Logo
Огласио се Суд БиХ: Образложили што су одбијене жалбе СНСД-а и СДС-а

Извор:

АТВ

31.12.2025

09:07


Суд БиХ одбио је жалбе СНСД-а и СДС-а на одлуку ЦИК БиХ о поништавању резултата пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста.

СНСД је у жалби тражио поништавање одлуке ЦИК-а о понављању избора на 136 бирачких мјеста, док је СДС сматрао да изборе треба поновити на већем броју бирачких мјеста.

"Вијеће Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине је 29.12.2025. донијело одлуке којима су одбијене као неосноване жалбе политичких субјеката Српска демократска странка – СДС и Савез независних социјалдемократа – СНСД Милорад Додик, изјављене против Одлуке Централне изборне комисије Босне и Херцеговине број: 05-1-07-5-1199/25 од 24.12.2025. године, којом се поништавају пријевремени избори за предсједника Републике Српске у 17 изборних јединица на 136 бирачких мјеста, наводе из Суда БиХ.

Комплетно образложење одбијених жалби можете прочитати на овим линковима:

- Одбијена жалба СНСД-а

- Одбијена жалба СДС-а

Суд БиХ

Пријевремени избори 2025

СНСД

СДС

