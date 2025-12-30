Logo
Додик: Суд БиХ брутално гази изборну вољу бирача у Српској

Извор:

СРНА

30.12.2025

21:47

Коментари:

7
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Одбијањем жалбе СНСД-а на понављање пријевремених предсједничких избора у Републици Српској, Суд БиХ је отворено стао на страну политичког насиља над Српском и брутално погазио демократску вољу грађана, изјавио је за Срну лидер СНСД-а Милорад Додик.

- Суд БиХ је и овим чином, по ко зна који пут потврдио да је спреман да служи као извршилац политичких налога муслиманског Сарајева, опозиције из Републике Српске и страних ментора, који не могу да прихвате чињеницу да народ у Републици Српској упорно бира оне које они не могу да контролишу - истакао је Додик за Срну и додао да СНСД ништа друго није ни очекивао од оваквог правосуђа у БиХ.

Лидер СНСД-а је рекао да поништавање избора и њихово насилно понављање није правни поступак, већ класични изборни пуч.

- Када резултати не одговарају опозицији из Републике Српске, политичком Сарајеву и Кристијану Шмиту тада се судови и ЦИК БиХ користе као батина да се воља народа избрише и покуша да се замијени за њих 'подобним' исходом - констатовао је Додик.

Он је указао да ово више није питање СНСД-а, већ питање опстанка демократије и уставног поретка, јер ако судови могу да поништавају изборе по политичком налогу, онда избори у БиХ фактички више немају смисла.

- Одлуке којима се одређују ко смије, а ко не смије побиједити на изборима неће сломити Републику Српску, већ само убрзавају политичко раздвајање и крај илузије, ако је још уопште има, о непристрасном правосуђу на нивоу БиХ и независном ЦИК-у - закључио је Додик.

Милорад Додик

Суд БиХ

Коментари (7)
