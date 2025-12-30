Logo
Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

Извор:

СРНА

30.12.2025

19:59

Коментари:

0
Фото: АТВ

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић честитала је грађанима Српске Нову годину са жељом да долазећа година буде година стабилности, заједништва и напретка.

''Поштовани грађани Српске, срећна вам Нова 2026. година. Нека вас, ваше породице и све вама драге људе прати добро здравље срећа и благостање'', истакла је Тришић Бабић.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Хапшење Кнежевића није правда, већ порука застрашивања

Вршилац дужности предсједника Републике Српске честитала је и божићне празнике свима који је прослављају Божић 7. јануара, као и предстојећи Дан Републике.

Ana Trišić Babić

Нова година

građani

Република Српска

