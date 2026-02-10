Logo
Стижу паре: За 7 знакова почиње златни период

10.02.2026

16:19

Коментари:

0
Евро паре новац
Фото: Markus Spiske/Pexels

Када мартовско сунце отера зимску тежину и дани почну да миришу на прољеће, и звијезде мијењају ритам. Према астролошким тумачењима, баш тада за седам знакова Зодијака почиње период који се ријетко добија – двије године у којима се врата отварају лакше, прилике долазе чешће, а труд коначно почиње озбиљно да се исплаћује.

Кажу астролози, небо се намјешта тако да баш овим знаковима даје вјетар у леђа: лакше одлуке, бољи послови, више пара и осјећај да се ствари коначно слажу како треба.

Ован

Овнови улазе у период када више нема чекања ни премишљања – све иде брже и одлучније. Енергије ће бити на претек, па оно што сте раније само планирали сада можете да покренете без страха. Храбрима срећа помаже, а ви ћете управо у наредне двије године имати осјећај да вас околности гурају напред и отварају врата која су дуго била затворена.

Бик

Биковима долази мирнији, али изузетно плодан период. Нема великих ломова, али има стабилности, сигурнијих прихода и односа који постају јачи него икад. Оно што сте годинама градили сада почиње да даје конкретне резултате, па ћете први пут имати осјећај да стојите на чврстом тлу и да можете да планирате без стрепње.

Близанци

Близанцима слиједе године идеја које могу да се претворе у озбиљан новац. Контакти, разговори и познанства отвараће вам прилике које други можда ни не виде. Брза памет и сналажљивост постаће ваша највећа предност, а многи ће управо у овом периоду направити пословни искорак о коме су дуго размишљали.

Рак

Ракови улазе у фазу сређивања живота – и споља и изнутра. Дом, породица и лични мир биће у центру пажње, а многи ће ријешити стамбена питања, пресељење или коначно створити простор у коме се осјећају сигурно. Старе бриге полако одлазе, а долази осјећај стабилности који дуго нисте имали.

Лав

Лавовима предстоји период тихог, али снажног личног јачања. Није вријеме за буку, већ за паметне потезе који касније доносе велику награду. Када овај процес заврши, из њега излазите сигурнији, мудрији и са ауторитетом који се више не доводи у питање, што ће се посебно видјети кроз пословне прилике.

Дјевица

Дјевице улазе у фазу великих промјена које ће на крају испасти много боље него што су очекивале. Неке ствари ће морати да се пресјеку – посао, навике или животни планови – али управо то отвара простор за бољу зараду и стабилнији живот. Оно што се сада покрене, трајно ће промијенити ваш правац.

Водолија

Водолијама долази вријеме слободе и великих идеја које коначно добијају шансу да се остваре. Оно што сте раније држали „у глави“, сада може постати конкретан пројекат. Слиједе две године у којима ћете имати осјећај да вас околности подржавају и да сваки храбар потез доноси корак ближе успјеху, преноси Најжена.

За ових седам знакова прољеће 2026. означава почетак периода који се не дешава често – вријеме када се труд, храброст и праве одлуке претварају у резултате, а живот почиње да изгледа лакше него раније.

