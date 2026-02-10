Вучић: Са Додиком о свим питањима од значаја за Србију и Српску

Извор:
Предсједник Србије Александар Вучић истакао је да је са лидером СНСД-а Милорадом Додиком разговарао о свим питањима од значаја за живот СрбијеПредсједник Србије Александар Вучић истакао је да је са лидером СНСД-а Милорадом Додиком разговарао о свим питањима од значаја за живот Србије и Републике Српске.
Вучић је навео да је Додика упознао о предстојећим разговорима које ће водити са најважнијим европским и свјетским званичницима.
Додик са Вучићем: Заједно настављамо да чувамо мир, јачамо сарадњу и градимо сигурнију будућност за све
- Угостио сам Додика и са занимањем саслушао његове импресије о посјети САД - објавио је Вучић на Инстаграму.
