Вучић: Са Додиком о свим питањима од значаја за Србију и Српску

Извор:

АТВ

10.02.2026

16:04

Коментари:

0
Вучић: Са Додиком о свим питањима од значаја за Србију и Српску
Фото: Танјуг

Предсједник Србије Александар Вучић истакао је да је са лидером СНСД-а Милорадом Додиком разговарао о свим питањима од значаја за живот СрбијеПредсједник Србије Александар Вучић истакао је да је са лидером СНСД-а Милорадом Додиком разговарао о свим питањима од значаја за живот Србије и Републике Српске.

Вучић је навео да је Додика упознао о предстојећим разговорима које ће водити са најважнијим европским и свјетским званичницима.

Додик Вучић-10022026

Република Српска

Додик са Вучићем: Заједно настављамо да чувамо мир, јачамо сарадњу и градимо сигурнију будућност за све

- Угостио сам Додика и са занимањем саслушао његове импресије о посјети САД - објавио је Вучић на Инстаграму.

Тагови :

Александар Вучић

Милорад Додик

Коментари (0)
