Додик са Вучићем: Заједно настављамо да чувамо мир, јачамо сарадњу и градимо сигурнију будућност за све

АТВ

10.02.2026

Милорад Додик и Александар ВУчић
Фото: MiloradDodik/X/Screenshot

Лидер СНСД-а састао се данас са предсједником Србије Александром Вучићем.

- Разговарао сам са Вучићем о резултатима избора, али и о регионалним и глобалним кретањима, као и о посјети и разговорима које сам водио у Америци. Односи Републике Српске и Србије су чврсти, братски и усмјерени ка стабилности и развоју нашег народа с обје стране Дрине. Заједно настављамо да чувамо мир, јачамо сарадњу и градимо сигурнију будућност за све - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Милорад Додик

Александар Вучић

