Додик са Вучићем: Заједно настављамо да чувамо мир, јачамо сарадњу и градимо сигурнију будућност за све

Извор:
АТВ
10.02.2026
15:50
Коментари:0
Лидер СНСД-а састао се данас са предсједником Србије Александром Вучићем.
- Разговарао сам са Вучићем о резултатима избора, али и о регионалним и глобалним кретањима, као и о посјети и разговорима које сам водио у Америци. Односи Републике Српске и Србије су чврсти, братски и усмјерени ка стабилности и развоју нашег народа с обје стране Дрине. Заједно настављамо да чувамо мир, јачамо сарадњу и градимо сигурнију будућност за све - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Разговарао сам са предсједником Александром Вучићем @avucic о резултатима избора, али и о регионалним и глобалним кретањима, као и о посјети и разговорима које сам водио у Америци.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 10, 2026
Односи Републике Српске и Србије су чврсти, братски и усмјерени ка стабилности и развоју нашег… pic.twitter.com/F4UW5jdz9d
Република Српска
53 мин0
Хроника
47 мин0
Свијет
55 мин0
Хроника
59 мин0
Република Српска
53 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
32
16
32
16
23
16
19
16
18
Тренутно на програму