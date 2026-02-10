Logo
Large banner

Стевандић: Српска има право да се брани и употреби сва могућа средства

10.02.2026

15:40

Коментари:

0
Стевандић: Српска има право да се брани и употреби сва могућа средства
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да Република Српска има право да се брани и употријеби сва могућа средства и да је њен парламент највећа брана Српске и најмоћније средство које је издржало све изазове.

"Народна скупштина штити Владу Републике Српске, предсједника Републике и даје легитимитет свима", рекао је Стевандић на данашњој конференцији за новинаре у Бањалуци.

Он је истакао да је поносан на рад Народне скупштина Републике Српске, јер су прошле године осујећени напади чији је био циљ да се обесмисле све институције Српске и њихови предсједници притворе.

Одговарајући на питање новинара да ли ће успјети прича о самоопређељењу Републике Српске коју је најавио лидер СНСД-а Милорад Додик, Стевандић је рекао да је ово за сада политичка иницијатива.

"Република Српска има право да се брани и употријеби сва могућа средства. Парламент Српске је најмоћније средство које је издржало све изазове", нагласио је Стевандић.

Он је рекао да је Саву Минића за мандатара први и други пут именовао Милорад Додик, без обзира што је то други пут потписала Ана Тришић Бабић, зато што је Додик лидер СНСД-а, чији је члан Тришић-Бабић.

"У томе је побједа Републике Српске и доказ да не можете да оспорите народну вољу", истакао је Стевандић.

Говорећи о данашњој сједници Колегијума Народне скупштине Републике Српске, Стевандић је рекао да је Колегијум одлучио да се на захтјев опозиције у уторак, 17. фебруара, одржи посебна сједница парламента Српске о ситуацији у мљекарству Републике Српске.

"Имамо обавезу да закажемо сједници и гласање о дневном реду ове сједнице за коју лично сматрам да је заказивана као дио прљаве политичке кампање, јер су се Влада Републике Српске и мљекари већ договорили у вези са рјешавањем одређене проблематике", истакао је Стевандић.

Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Додик се бави политиком, а Конаковић Додиком - али неуспјешно

Он је додао да неће подржати ову посебну сједницу и ту тачку дневног реда, наводећи да је ријеч о чистој злоупотреби и наставку пљувања институција Републике Српске.

Стевандић је потврдио да ће истог дана бити настављена и редовна сједница парламента Српске.

Он је рекао да је дио прљаве кампање народних посланика Небојше Вукановића и Игора Црнатка посљедњих дана била тема која се односила на трошкове парламента Републике Српске у прошлој години од 91.000 КМ.

"Ова средства нису потрошена на предсједника парламента и његов кабинет, већ су то укупни трошкови свих посланика, свих делегација власти, опозиције и клубова", појаснио је Стевандић.

Он је рекао да су вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић-Бабић, предсједник Народне скупштине, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, а посебно лидер СНСД-а Милорад Додик, за разлику од опозиције, дошли до свих свјетских познатих дестинација и центара, те да су заштитили позицију Републике Српске и постигли значајне резултате.

Стевандић је истакао да је Игор Црнадак у вријеме када је био министар у Савјету министара у двије године мандата годишње трошио на путовања и репрезентацију 1,5 милион КМ, а углавном је то користио да "пљује Републику Српску и Милорада Додика".

Он је рекао да се сви трошкови Народне скупштине Републике Српске треба одмах да буду објављени, и најмањи рачун, додајући да су то најмањи рачуни у историји, који су највише таргетирани прљавом кампањом.

Поводом оптужби министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића на рачун руководства Републике Српске, Стевандић је рекао да то не треба коментарисати јер се ради о "нивоу д‌јетета које је изгубило звечку".

"Његово понашање је штетно за Федерацију БиХ и Републику Српску и међусобне односе", нагласио је Стевандић.

Он је закључио да ће Република Српска наставити са својом политиком, јер је супериорна у сваком погледу.

Подијели:

Таг :

Ненад Стевандић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Замполи: Добио сам документ са пројектима који ћу предати америчким агенцијама

Република Српска

Замполи: Добио сам документ са пројектима који ћу предати америчким агенцијама

1 ч

0
Минић након разговора са Замполијем: Један од најкоректнијих састанака

Република Српска

Минић након разговора са Замполијем: Један од најкоректнијих састанака

1 ч

1
Мазалица: Нећемо подржати иницијативу опозиционих посланика

Република Српска

Мазалица: Нећемо подржати иницијативу опозиционих посланика

2 ч

0
Састанак Минића и специјалног представника САД за глобалну сарадњу

Република Српска

Састанак Минића и специјалног представника САД за глобалну сарадњу

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

16

32

Мазалица: Нема уласка БиХ у НАТО

16

32

Провокације не престају: Албанац исписао графите који величају "УЧК", па упао у вртић

16

23

Додик са Замполијем: Сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону

16

19

Стижу паре: За 7 знакова почиње златни период

16

18

Инфлуенсерка (24) пронађена мртва у стану: Развела се прије мјесец дана, полиција сумња на једно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner