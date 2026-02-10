Драма у близини школе: Аутомобил урадио дијете које је прелазило улицу

Извор:
Телеграф
10.02.2026
15:46

Саобраћајна незгода догодила се данас око 14 часова код Трговинско-угоститељске школе "Тоза Драговић" у Крагујевцу, када је путнички аутомобил ударио пјешака.
Према незваничним информацијама које је објавио портал ИнфоКГ, незгода се догодила из за сада непознатих разлога када је аутомобил ударио дијете које је у тренутку незгоде прелазило улицу у непосредној близини школе.
На лице мјеста одмах су изашле екипе Завода за ургентну медицину, које су пружиле прву помоћ повријеђеној особи и потом је превезле у Универзитетски клинички центар Крагујевац, гдје је збринута. За сада званичних информација о степену повреда дјетета нема, нити је познато да ли је у питању тежа или лакша повреда.
Полиција је на лицу мјеста и обавља увиђај како би се утврдиле све околности под којима је дошло до овог инцидента, укључујући могуће кршење саобраћајних прописа или непажњу учесника у саобраћају.
Истрага, која би требало да расвијетли све околности ове незгоде, је у току.
