Драма у близини школе: Аутомобил урадио дијете које је прелазило улицу

Извор:

Телеграф

10.02.2026

15:46

Драма у близини школе: Аутомобил урадио дијете које је прелазило улицу
Фото: Танјуг

Саобраћајна незгода догодила се данас око 14 часова код Трговинско-угоститељске школе "Тоза Драговић" у Крагујевцу, када је путнички аутомобил ударио пјешака.

Према незваничним информацијама које је објавио портал ИнфоКГ, незгода се догодила из за сада непознатих разлога када је аутомобил ударио дијете које је у тренутку незгоде прелазило улицу у непосредној близини школе.

Венс - 25092025

Свијет

Венс: Преговори о Гренланду ће се одржати у наредних неколико мјесеци

На лице мјеста одмах су изашле екипе Завода за ургентну медицину, које су пружиле прву помоћ повријеђеној особи и потом је превезле у Универзитетски клинички центар Крагујевац, гдје је збринута. За сада званичних информација о степену повреда дјетета нема, нити је познато да ли је у питању тежа или лакша повреда.

Полиција је на лицу мјеста и обавља увиђај како би се утврдиле све околности под којима је дошло до овог инцидента, укључујући могуће кршење саобраћајних прописа или непажњу учесника у саобраћају.

Судница, чекић

Хроника

Убио мушкарца и оставио на стубишту зграде: Ево какву је пресуду добио

Истрага, која би требало да расвијетли све околности ове незгоде, је у току.

