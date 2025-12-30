Logo
Суд БиХ одбио жалбе СНСД-а и СДС-а

СРНА

30.12.2025

20:22

Суд БиХ одбио је жалбе СНСД-а и СДС-а на одлуку ЦИК БиХ о поништавању резултата пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста, речено је у ЦИК-у.

СНСД је у жалби тражио поништавање одлуке ЦИК-а о понављању избора на 136 бирачких мјеста, док је СДС сматрао да изборе треба поновити на већем броју бирачких мјеста.

ЦИК је одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица донио 24. децембра.

Ријеч је о бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Руду, Билећи и Милићима.

