Прочитајте жалбу СНСД-а прослијеђену ЦИК-у

Савез независних социјалдемократа (СНСД) упутио је жалбу Централној изборној комисији БиХ (ЦИК) на одлуку о понављању избора на 136 бирачких мјеста.
СНСД је поднио жалбу због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде правила поступка и повреде материјалног права.
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (ЦИК БиХ) поништила је пријевремене изборе за предсједника Републике Српске у 17 изборних јединица на 136 бирачких мјеста, на којима је наводно разлика била у 15.822 гласова.
ЦИК добио жалбе од СНСД-а и СДС-а
Избори су поништени у изборним јединицама у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Руду, Билећи, Милићима.
Такође, избори су поништени и на једном изборном мјесту у Брчком, док је највише избора поништено у Лакташима, Добоју и Братунцу.
