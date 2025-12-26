Logo
Прочитајте жалбу СНСД-а прослијеђену ЦИК-у

Аутор:

Стеван Лулић

26.12.2025

14:47

Коментари:

2
Фото: АТВ

Савез независних социјалдемократа (СНСД) упутио је жалбу Централној изборној комисији БиХ (ЦИК) на одлуку о понављању избора на 136 бирачких мјеста.

СНСД је поднио жалбу због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде правила поступка и повреде материјалног права.

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (ЦИК БиХ) поништила је пријевремене изборе за предсједника Републике Српске у 17 изборних јединица на 136 бирачких мјеста, на којима је наводно разлика била у 15.822 гласова.

ЦИК

БиХ

ЦИК добио жалбе од СНСД-а и СДС-а

Избори су поништени у изборним јединицама у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Руду, Билећи, Милићима.

Такође, избори су поништени и на једном изборном мјесту у Брчком, док је највише избора поништено у Лакташима, Добоју и Братунцу.

Комплетну жалбу СНСД-а погледајте у галерији у наставку.

Жалба СНСД-а ЦИК-у

Коментари (2)
