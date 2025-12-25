Додик: Брисел и ЕУ за БиХ далеко као васиона

25.12.2025
21:58
Коментари:1
За БиХ су васионски далеко Брисел и ЕУ, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
- Није то исто што је било прије пет година. Тамо се дешавају унутрашње борбе. Европа је у распаду, једино има шансу ако се реорганизује, али она нема снагу да то учини. Европа је изгубила водство. До само прије 3-4 година она је била примамљива - поручио је Додик за РТРС.
Према његовим ријечима Европа, САД, Русија и Кина су четири стуба глобалне политике које и Српска мора да уважава.
- Сви ти стубови треба да представљају могућност за наше партнерство. Ми смо дио Европе, и то не можемо да игноришемо, али та реалност не може и не смије да уништи нашу традиционалну идентификацију - додао је Додик.
Занимљивости
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
БиХ
7 ч2
БиХ
10 ч0
БиХ
13 ч0
БиХ
1 д3
Најновије
Најчитаније
22
59
22
43
22
40
22
26
22
07
Тренутно на програму