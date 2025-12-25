Logo
Додик: Брисел и ЕУ за БиХ далеко као васиона

25.12.2025

21:58

За БиХ су васионски далеко Брисел и ЕУ, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

- Није то исто што је било прије пет година. Тамо се дешавају унутрашње борбе. Европа је у распаду, једино има шансу ако се реорганизује, али она нема снагу да то учини. Европа је изгубила водство. До само прије 3-4 година она је била примамљива - поручио је Додик за РТРС.

Према његовим ријечима Европа, САД, Русија и Кина су четири стуба глобалне политике које и Српска мора да уважава.

- Сви ти стубови треба да представљају могућност за наше партнерство. Ми смо дио Европе, и то не можемо да игноришемо, али та реалност не може и не смије да уништи нашу традиционалну идентификацију - додао је Додик.

Милорад Додик

Evropska unija

