Додик: Покушавају направити раздор међу Србима

- То су успјели у Србији, а сада покушавају да пребаце и овдје. И то је наратив који стиже из политичког Сарајева. Није наш народ бадава исковао крилатицу "Само слога Србина спашава" - нагласио је Додик за РТРС.

Он се посебну осврнуо на рад опозиције из Српске која покушава подржати пројекат политичког Сарајева.

- Замислите докле то иде када људи из ПДП-а и СДС-а више имају снаге и воље да граде БиХ, него што то желе овдје у Републици Српској, ваљда правдајући то побједама СНСД-а које су годинама уназад. Моја порука јесте да ћемо побјеђивати и даље - додао је Додик.

Додик: Српска огромно градилиште, стижу велике инвестиције

Република Српска је велико градилиште, а тек на прољеће то ће се све показати и видјети, рекао је Додик.

- Ми ћемо радити своје послове. Издржали смо ову годину, која је била изазовна и тешка. Имамо инвестиције које су у току, имамо инвестиције које ћемо тек да градимо. Али и о не које завршавамо попут Болнице у Требињу. У плану је доградња и реконструкција Болнице у Приједору и тиме завршавамо причу у здравственом сектору са великим болницима - напоменуо је Додик.

Једна од најважни ставки су свакако и путна инфраструктура, а ту је неколико пројеката који очекују Српску у наредном периоду. Сви виде да се гради аут-пут од Приједора према Бањалуци. Исто тако да се гради онај од Раче до Бијељине, да смо договорили трасу од Модриче до Брчко Дистрикта, а од Брчко дистрикта до Бијељине имаћемо дефинисано већ све у фебруару. Ту је изградња система Горњи Хоризонти - додао је Додик.

Он је истакао да су све те инвестиције велика побједе Републике Српске.

- То је побједа нашег народа и даје нам оправдање и вјеру за опстанком овдје. Имаћемо започете инвестиције у износу око четири милијарде марака у години пред нама - поручио је Додик.