Logo
Large banner

Додик: Покушавају направити раздор међу Србима

25.12.2025

21:39

Коментари:

1
Милорад Додик
Фото: АТВ

На сцени су сталне тенденције у које Срби као народ упадају из године у годину, а то је да се направи раздор међу нашим народом, али неће успјети у томе, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

- То су успјели у Србији, а сада покушавају да пребаце и овдје. И то је наратив који стиже из политичког Сарајева. Није наш народ бадава исковао крилатицу "Само слога Србина спашава" - нагласио је Додик за РТРС.

Он се посебну осврнуо на рад опозиције из Српске која покушава подржати пројекат политичког Сарајева.

- Замислите докле то иде када људи из ПДП-а и СДС-а више имају снаге и воље да граде БиХ, него што то желе овдје у Републици Српској, ваљда правдајући то побједама СНСД-а које су годинама уназад. Моја порука јесте да ћемо побјеђивати и даље - додао је Додик.

Додик: Српска огромно градилиште, стижу велике инвестиције

Република Српска је велико градилиште, а тек на прољеће то ће се све показати и видјети, рекао је Додик.

- Ми ћемо радити своје послове. Издржали смо ову годину, која је била изазовна и тешка. Имамо инвестиције које су у току, имамо инвестиције које ћемо тек да градимо. Али и о не које завршавамо попут Болнице у Требињу. У плану је доградња и реконструкција Болнице у Приједору и тиме завршавамо причу у здравственом сектору са великим болницима - напоменуо је Додик.

Једна од најважни ставки су свакако и путна инфраструктура, а ту је неколико пројеката који очекују Српску у наредном периоду. Сви виде да се гради аут-пут од Приједора према Бањалуци. Исто тако да се гради онај од Раче до Бијељине, да смо договорили трасу од Модриче до Брчко Дистрикта, а од Брчко дистрикта до Бијељине имаћемо дефинисано већ све у фебруару. Ту је изградња система Горњи Хоризонти - додао је Додик.

Он је истакао да су све те инвестиције велика побједе Републике Српске.

- То је побједа нашег народа и даје нам оправдање и вјеру за опстанком овдје. Имаћемо започете инвестиције у износу око четири милијарде марака у години пред нама - поручио је Додик.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Додик: Закон о радном ангажовању пун нелогичности, биће враћен на дораду

Република Српска

Додик: Закон о радном ангажовању пун нелогичности, биће враћен на дораду

3 ч

0
Када би могли бити одржани поновљени избори за предсједника Српске?

Република Српска

Када би могли бити одржани поновљени избори за предсједника Српске?

4 ч

1
СНСД подноси жалбу на одлуку ЦИК-а

Република Српска

СНСД подноси жалбу на одлуку ЦИК-а

4 ч

0
Бланушина изјава "запалила" мреже: "Ако СНСД не изађе на изборе, ми побјеђујемо"

Република Српска

Бланушина изјава "запалила" мреже: "Ако СНСД не изађе на изборе, ми побјеђујемо"

5 ч

11
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција

22

43

Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

22

40

Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД

22

26

Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао

22

07

Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner