Када би могли бити одржани поновљени избори за предсједника Српске?

Бранка Дакић

25.12.2025

19:22

0
Када би могли бити одржани поновљени избори за предсједника Српске?
Фото: АТВ

Још сутра су дозвољене жалбе Апелационом одјелу Суда БиХ на одлуку ЦИК-а о поништавању пријевремених предсједничких избора на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Након тога, Апелациони одјел има рок од три дана да донесе одлуку по уложеним жалбама, а с обзиром на то да је викенд пред нама, таква одлука могла би бити позната најраније посљедњег дана ове године, а ако је судити по досадашњој пракси правосудних институција БиХ, вјероватно крајем радног времена.

Онда слиједе два нерадна дана, па викенд, тако да би избори у најбољем случају могли бити расписани петог јануара, а одржани 25. јануара. Ако буде тако, резултати би требало да буду познати крајем фебруара, али имајући у виду ефикасност ЦИК-а, а у обзир треба узети и велику вјероватноћу жалби и приговора и на те резултате, није немогуће да ћемо прољеће дочекати у овој најблаже речено необичној, до сада невиђеној ситуацији.

„Ако се понове избори на више од 100 мјеста, постоји поново могућност неких неправилности, постоји могућност да се поново морају поништити и онда то већ улази у расписане изборе у првој седмици маја“ каже Бранко Петрић, бивши предсједник ЦИК-а БиХ

ЦИК-у је прво требало скоро мјесец дана да преброји гласове два кандидата, а затим су одлучили да не уваже жалбу ЦИК-а о поновном бројању и понављању избора, а онда су ипак одлучили да се они борају поновити на неким бирачким мјестима. Вехид Шехић, бивши члан ЦИК-а признаје да је ситуација неуобичајена, али не види ништа спорно у томе да се избори понове, ако су утврђене неправилности.

„По Изборном закону она не може одлучивати хоће ли или неће, она мора. То је императивна норма. У првобитном Изборном закону је било да у оваквим ситуацијама може, па се могли с тим манипулисати. Тада смо интервенисали, тада сам био члан Комисије, да се мора измијенити тај члан и умјесто може мора“, рекао је Вехид Шехић, бивши члан ЦИК-а БиХ

Чланови ЦИК-а данас се не јављају на телефон. Послали смо и захтјев за изјаву, али по већ устаљеној пракси, за одговор смо остали ускраћени. За сада је познато да ће СНСД уложити жалбу на одлуку ЦИК-а, али није искључено да ће бити још жалби, што би могло закомпликовати ионако компликован изборни процес, из којег се не зна када ћемо изаћи, а и када изађемо, улазимо у нови.

ЦИК БиХ

Република Српска

izbori

