Амиџић: ЦИК у служби бошњачке политичке елите и опозиције у Српској

Извор:

АТВ

25.12.2025

16:31

Амиџић: ЦИК у служби бошњачке политичке елите и опозиције у Српској
Фото: АТВ

Већина чланова ЦИК, показала је пристрасност политичким скупинама у служби бошњачке елите и нажалост опозиције у Републици Српској, рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.

Тврди да свјесно доносе погрешне одлуке и раде све да прекроје вољу грађана на ионако наметнутим и срамним изборима које смо имали.

"Чули смо јуче господина Рогића, члана те исте Централне изборне комисије који каже да није нормално то што се ради, да не може на силу нешто да се мијења. И ником ништа! Без обзира на нови напад, изборићемо се за правду, сачувати мир, стабилност и напредак Републике Српске", каже Амиџић.

Срђан Амиџић

Република Српска

ЦИК БиХ

Бошњаци

