Лукић: Младић је морао бити пуштен на лијечење

Извор:
СРНА
25.12.2025
15:12
Суд у Хагу би, да има имало хуманости код оних који одлучују, морао да пусти генерала Ратка Младића на лијечење у хуманијим условима, изјавио је адвокат Бранко Лукић из тима одбране генерала Ратка Младића.
Лукић је рекао да се Хашки суд и током суђења и након изрицања пресуда показао као суд бешчашћа, а да се то потврђује на третману српских осуђеника, посебно генерала Младића.
"Невјероватно је да, упркос његовом катастрофалном стању, они инсистирају да га држе у притворској јединици у којој апсолутно нема никакве услове да му се пружи адекватна здравствена њега", нагласио је Лукић.
Он је навео да је у свакодневном контакту са генераловим сином Дарком Младићем и да је "генерал Ратко Младић, који нема од чега не болује, стварно као лист на ветру".
"Суд у Хагу би требао да пусти генерала Младића на лијечење у хуманијим условима јуче, а не сутра", каже Лукић.
Лукић је указао да ни третман осталих осуђених Срба није хуманији, нагласивши да је први предсједник Републике Српске Радован Караџић у катастрофалном стању и препуштен Британцима, који из себи знаних разлога имају потребу да се свете српском народу.
Он је додао да је Хашки трибунал проказан од међународне заједнице.
"Чим је забрањено да се пресуде користе уопште, јасно је да он није оставио никакав траг у међународној правној пракси, већ је слепо црево које је одсечено, и бачено на ђубриште правне историје", истакао је Лукић.
Он је рекао да управо стога никада не треба одустати од борбе за доказивање правог карактера рата у БиХ и догађаја у Сребреници јер они који тврде да се тамо догодио геноцид нису успјели.
Лукић је навео да се научна заједница, практичари, правна наука и даље бави откривањем истине и сматра да су, што вријеме пролази, "шансе да се истина утврди веће, односно да је положај проказаног српског народа све бољи".
"Ми морамо да наставимо са тим. Да никада не одустанемо, првенствено јер се они позивају на пресуде Ттрибунала у Хагу, а те пресуде немају право да буду кориштене у међународном праву ни пред којим другим судом управо стога јер су доносене на основу политике, а не на основу доказа", закључио је Лукић.
