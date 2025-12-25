Беба примљена у болницу са сумњивим повредама: Четири дана касније преминула

Извор:
Дјечак Арло Дарнијел Аројо примљен је у болницу са сумњивим повредама опасним по живот.
Четири дана касније малишан, који је имао свега 15 дана, преминуо је, а његов отац Фелипе Аројо Млађи (38) из Орегона, послије седам мјесеци је ухапшен и оптужен за убиство.
Медицински вјештак је утврдио да је узрок смрти бебе убиство усљед тупе повреде, наводи се у саопштењу.
Након тога покренута је истрага под окриљем америчке Јединице за убиства.
Полиција је ухапсила Фелипеа у понедјељак, 8. децембра, након истраге која је трајала више од пола године, и одвезла га у затвор где је против њега подигнута оптужница за убиство.
За сада нису познати детаљи стравичног злочина, али се зна да је отац оптужен по више тачака, укључујући убиство другог степена, тешке повреде, злостављање и утицај на свједоке.
Ово убиство ће бити евидентирано као 13. случај убиства у Портланду у 2025. години.
