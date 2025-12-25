Logo
Беба примљена у болницу са сумњивим повредама: Четири дана касније преминула

Извор:

Агенције

25.12.2025

15:08

Коментари:

0
Беба примљена у болницу са сумњивим повредама: Четири дана касније преминула
Фото: Pixabay

Дјечак Арло Дарнијел Аројо примљен је у болницу са сумњивим повредама опасним по живот.

Четири дана касније малишан, који је имао свега 15 дана, преминуо је, а његов отац Фелипе Аројо Млађи (38) из Орегона, послије седам мјесеци је ухапшен и оптужен за убиство.

Медицински вјештак је утврдио да је узрок смрти бебе убиство усљед тупе повреде, наводи се у саопштењу.

Након тога покренута је истрага под окриљем америчке Јединице за убиства.

Полиција је ухапсила Фелипеа у понедјељак, 8. децембра, након истраге која је трајала више од пола године, и одвезла га у затвор где је против њега подигнута оптужница за убиство.

За сада нису познати детаљи стравичног злочина, али се зна да је отац оптужен по више тачака, укључујући убиство другог степена, тешке повреде, злостављање и утицај на свједоке.

Ово убиство ће бити евидентирано као 13. случај убиства у Портланду у 2025. години.

17

15

Ове намирнице најбрже уништавају бубреге, треба их избјегавати

17

14

Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

16

59

Ливерпул спрема замјену за Исака и види је у лику Душана Влаховића

16

53

Несрећа на ауто-путу 9. јануар, аутомобил завршио на боку

16

47

За ова 4 знака у 2026. години више не постоје препреке

