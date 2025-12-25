Каран: У БиХ се не прихвата демократска воља народа, од заштите Српске нећемо одустати

Извор:
Члан Главног одбора СНСД-а Синиша Каран рекао је да је срамно поништавање изборних резултата доказ да се у БиХ не прихвата демократска одлука грађана Републике Српске ако резултат није по вољи политичког Сарајева и појединих међународних актера потпомогнутих нелегалним Кристијаном Шмитом.
''Додатно проблематизовање већ наметнутих и непотребних избора кроз поништавање воље бирача на 136 бирачких мјеста јасно показује да се ни такав изнуђен изборни процес не прихвата уколико резултат није по вољи одређених центара моћи. Поништавање избора није техничко питање, већ директно поништавање изборне воље грађана. Када се резултат не допада, понављају се избори и продужава криза и на тај начин се не малтретирају само политички актери, већ народ Републике Српске у цјелини, као и њене институције'', истакао је Каран.
Он је указао да је циљ јасан и очигледан - исцрпљивање и дестабилизација.
''Овдје више није ријеч ни о изборима, ни о демократским процедурама, већ о континуираном покушају да се процес никада не приведе крају, како би се Република Српска и њени грађани држали у стању сталне неизвјесности, притиска и политичке уцјене. Али, и на изнуђеним изборима воља народа Српске је јасна, дата је подршка политикама предсједника Милорада Додика и СНСД-а'', навео је Каран.
Он је подсјетио да од Дејтона до данас Републици Српској се покушава различитим средствима одузети оно што је Уставом загарантовано: надлежности, институције и право народа да сам одлучује, а данас се тај притисак врши наметнутим законима, политичким притисцима и злоупотребом правосуђа.
Он је рекао да им никада неће бити доста, и да је ово поништавање изборних резултата наставак покушаја рушења Српске.
''Република Српска није узрок ове кризе, али је принуђена да се брани. Мирно, демократски и одлучно заштитићемо право народа да бира, да одлучује и да његова одлука буде поштована. Они који су прихватили притиске, довели су до ове ситуације. Опозиција је одбила српско јединство и прихватила захтјеве и диктате оних који не желе јаку Републику Српску. Због тога је народ доведен у позицију да се брани на изборима који нису требали бити одржани. Ово је борба Републике Српске за право на самостално одлучивање'', поручио је Каран.
Он је рекао да Српска са својим пријатељима мора наћи модалитете који ће јој гарантовати право да самостално одлучује о томе како жели да живи, а не да јој имагинарне институције оспоравају изборне резултате.
Каран је нагласио да српски народ памти, препознаје притиске и зна да одговори - демократски, мирно и одлучно!
''Српска не руши, него чува, не пријети већ одлучно брани своје право да бира и да се та одлука поштује. Ми нећемо бити покорени, јер народ који зна шта брани увијек побјеђује'', закључио је Каран.
Према његовим ријечима, сада су ваљда и они који неће да виде и неће да чују спознали да њима није сметао Милорад Додик већ политика која штити интересе Српске и њеног народа.
''Ми од те политике не одустајемо, јер имамо подршку свог народа'', поручио је Каран.
