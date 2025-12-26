ЦИК добио жалбе од СНСД-а и СДС-а

Извор:
До овог тренутка пристигле су жалбе СНСД-а и СДС-а на одлуку о понављању избора на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, потврђено је незванично за портал "Аваза".
Иначе, рок за жалбе је вечерас до поноћи, па није искључено да их буде још.
СНСД тражи поништавање одлуке о понављању избора на 136 бирачких мјеста, а СДС сматра да су се избори требали поновити на већем броју бирачких мјеста. Према њиховим ранијим изјавама, они сматрају да се избори у Зворнику, Добоју и Лакташима требају у потпуности поновити.
Жалбе пристижу Централној изборној комисији БиХ, а онда ће оне бити прослијеђене Апелационом одјељењу Суда БиХ.
Апелационо одјељење Суда БиХ ће о жалбама одлучивати наредне седмице, а извјесно прије новогодишњих празника.
