Центар за социјални рад и Црвени крст Бијељине подијелили помоћ вриједну 20.000 КМ

26.12.2025
13:31
Центар за социјални рад и ГО Црвеног крста Бијељина заједно реализују традиционалну новогодишњу и божићну акцију, у оквиру које је данас започела подјела ваучера и пакета помоћи.
Овогодишња акција је, према прикупљеним средствима у новцу и роби, најуспјешнија у посљедњих неколико година. Прикупљено је око 20.000 КМ, биће подијељено 200 ваучера у вриједности од 70 КМ омогућавају корисницима да самостално набаве оно што им је најпотребније, док је остатак помоћи обезбијеђен у роби.
Поред тога, Црвени крст Бијељина је кроз акцију "Један слаткиш – једно дијете" прикупио више од 1.500 пакетића, које ће волонтери Црвеног крста уручити породицама са дјецом.
Циљ ове акције је да се корисницима омогући слобода избора и достојанствена подршка у задовољавању свакодневних потреба.
