Центар за социјални рад и Црвени крст Бијељине подијелили помоћ вриједну 20.000 КМ

26.12.2025

13:31

Центар за социјални рад и Црвени крст Бијељине подијелили помоћ вриједну 20.000 КМ
Фото: Уступљена фотографија

Центар за социјални рад и ГО Црвеног крста Бијељина заједно реализују традиционалну новогодишњу и божићну акцију, у оквиру које је данас започела подјела ваучера и пакета помоћи.

Овогодишња акција је, према прикупљеним средствима у новцу и роби, најуспјешнија у посљедњих неколико година. Прикупљено је око 20.000 КМ, биће подијељено 200 ваучера у вриједности од 70 КМ омогућавају корисницима да самостално набаве оно што им је најпотребније, док је остатак помоћи обезбијеђен у роби.

Поред тога, Црвени крст Бијељина је кроз акцију "Један слаткиш – једно дијете" прикупио више од 1.500 пакетића, које ће волонтери Црвеног крста уручити породицама са дјецом.

Циљ ове акције је да се корисницима омогући слобода избора и достојанствена подршка у задовољавању свакодневних потреба.

Градови и општине

Општина у Српској спаја нерадне дане: Радници слободни до 10. јануара

Посебну захвалност упућујемо свим привредним субјектима и физичким лицима који су својим донацијама дали значајан допринос реализацији ове акције, као и радницима и волонтерима који су учествовали у њеној реализацији.

