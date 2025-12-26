Разбијена криминална група у Србији: Оштетили буџет за преко 3 милиона евра

Извор:
У Србији је разбијена криминална група од 35 припадника, која је формирана ради вршења кривичних дјела пореске преваре везано за ПДВ, као и прања новца, чиме су оштетили буџет Србије за 389.702.998 динара /3.331.622 евра/, саопштено је из Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду.
До сада је ухапшено 29 осумњичених, док је за шест расписана потрага.
У предистражном поступку је утврђено је да постоје основи сумње да је ова криминална група од 2018. до 2024. године, претежно на подручју Шапца и Београда, вршила пореску превару у вези са ПДВ-ом и прањем новца.
Осумњичени чији су иницијали Н.А. организовао је групу која је путем лажних фактура и међусобно повезаних рачуна лажно приказивала промет добара, иако до стварног промета између привредних субјеката није долазило.
Након тога је дио тако прибављених новчаних средстава извлачен из привредних друштава неоснованим уплатама на текуће рачуне физичких лица, а затим подизан у готовини и стављан на располагање члановима групе.
У овој акцији су учествовали Посебно одјељење за сузбијање корупције новосадског тужилаштва, затим Управе криминалистичке полиције Одјељења за борбу против корупције и Пореске управе Сектора пореске полиције, са укупно 10 јавних тужилаца, четири јавнотужилачка помоћника, 90 полицијских службеника и 16 инспектора пореске полиције.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће бити саслушани у Посебном одјељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду.
