Овај природни сок је спас за плућа: Потребне су вам само двије намирнице

Природни сок од мркве и ђумбира може помоћи у јачању плућа и опоравку дисајног система код пушача.
Пушење је навика која оставља озбиљне посљедице на плућа. Чак и након престанка пушења, организму је потребно вријеме да се очисти од нагомиланих токсина и слузи.
Иако не постоји чаробни напитак који може избрисати све посљедице пушења, одређене намирнице су доказано корисне у обнављању дисајног система и јачању капацитета плућа.
Један од најбољих природних савезника су сокови богати антиоксидансима, а посебно се издваја сок од мркве и ђумбира. Мрква је богата бета-каротеном и витамином А, који помажу регенерацију слузокоже дисајних путева.
Ђумбир има противупално дејство и помаже у избацивању слузи. У овакве сокове се често додаје и лимун због високог садржаја витамина Ц, који јача имунитет и олакшава борбу против токсина.
Редовна конзумација оваквог домаћег сока може помоћи бившим и садашњим пушачима да побољшају рад плућа и да се осјећају лакше.
Наравно, најбоља одлука за здравље је престанак пушења, али уз правилну исхрану и природне напитке, плућа се могу постепено опорављати.
