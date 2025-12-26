Logo
Large banner

Овај природни сок је спас за плућа: Потребне су вам само двије намирнице

Извор:

Б92

26.12.2025

13:13

Коментари:

0
Овај природни сок је спас за плућа: Потребне су вам само двије намирнице

Природни сок од мркве и ђумбира може помоћи у јачању плућа и опоравку дисајног система код пушача.

Пушење је навика која оставља озбиљне посљедице на плућа. Чак и након престанка пушења, организму је потребно вријеме да се очисти од нагомиланих токсина и слузи.

Милорад Додик и Игор Калабухов

Република Српска

Додик и Калабухов за наставак сарадње

Иако не постоји чаробни напитак који може избрисати све посљедице пушења, одређене намирнице су доказано корисне у обнављању дисајног система и јачању капацитета плућа.

Сок од мркве и ђумбира

Један од најбољих природних савезника су сокови богати антиоксидансима, а посебно се издваја сок од мркве и ђумбира. Мрква је богата бета-каротеном и витамином А, који помажу регенерацију слузокоже дисајних путева.

Ђумбир има противупално дејство и помаже у избацивању слузи. У овакве сокове се често додаје и лимун због високог садржаја витамина Ц, који јача имунитет и олакшава борбу против токсина.

zatvoreno

Градови и општине

Општина у Српској спаја нерадне дане: Радници слободни до 10. јануара

Побољшава рад плућа

Редовна конзумација оваквог домаћег сока може помоћи бившим и садашњим пушачима да побољшају рад плућа и да се осјећају лакше.

Наравно, најбоља одлука за здравље је престанак пушења, али уз правилну исхрану и природне напитке, плућа се могу постепено опорављати.

Подијели:

Тагови:

mrkva

đumbir

pluća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Донио уштеђевину, па изазвао пожар у банци: Многи клијенти остали без новца

Свијет

Донио уштеђевину, па изазвао пожар у банци: Многи клијенти остали без новца

4 ч

0
Бањалучани пред новим ударом: Тражи се још једно поскупљење

Бања Лука

Бањалучани пред новим ударом: Тражи се још једно поскупљење

4 ч

1
Пожар у бањалучкој ауто-електричарској радњи

Друштво

Пожар у бањалучкој ауто-електричарској радњи

4 ч

0
Шојић замијенио затворску казну за новчану

Хроника

Шојић замијенио затворску казну за новчану

4 ч

0

Више из рубрике

Расте број обољелих, Батут издао хитно упозорење

Здравље

Расте број обољелих, Батут издао хитно упозорење

5 ч

0
Нова студија открива: Да ли је говедина стварно непријатељ срца?

Здравље

Нова студија открива: Да ли је говедина стварно непријатељ срца?

7 ч

0
Ходање природа шетња човјек

Здравље

Три једноставне навике које продужавају живот

8 ч

0
Често осјећате вртоглавицу када устанете? Обратите пажњу на ове знакове

Здравље

Често осјећате вртоглавицу када устанете? Обратите пажњу на ове знакове

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Ово је најштетнија врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

16

28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner