Пожар у бањалучкој ауто-електричарској радњи

Извор:

АТВ

26.12.2025

12:47

Пожар у бањалучкој ауто-електричарској радњи
Фото: Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука

Јуче је у бањалучком насељу Пријаковци избио пожар у ауто-електричарској радњи, саопштено је из Ватрогасно-спасилачка бригаде Бањалука.

Како је саопштено, пожар је избио у 6:35 часова.

Тропик

Друштво

Пожар у Тропику, огласили се из маркета

Бањалучки ватрогасци имали су и интервенцију гашења пожара који је избио у Тропик маркету у бањалучком насељу Ада.

