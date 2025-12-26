Нема кривичног дјела: Тужилаштво неће покретати истрагу против Додика

Извор:
26.12.2025
Тужилаштво БиХ неће покретати истрагу против Милорада Додика поводом кривичне пријаве предсједника Клуба делегата бошњачког народа у Дому народа Парламента ФБиХ Јасмина Дувњака због псовања геноцида.
Раније су бројни актери састанка тадашње владајуће коалиције (Тројка, СНСД, ХДЗ) у Коњицу казали да је Додик на том састанку у љето 2023. године опсовао геноцид, а неколико мјесеци касније Дувњак је предао кривичну пријаву.
Ипак, из Тужилаштва БиХ кажу да неће покренути истрагу из разлога што из пријаве и пратећих списа очигледно произилази да пријављено дјело није кривично дјело.
Како кажу, уз пријаву Дувњак је доставио и медијске натписе у којима између осталих Зукан Хелез и Милорад Додик говоре о томе да је опсован геноцид.
Такође кажу да су припадници СИПА узели и изјаву од Хелеза.
"Поступајући по Захтјеву за прикупљање доказа Тужилаштва БиХ од 22.01.2025. године Агенција за истраге и заштиту је доставила Записник о саслушању свједока Зукан Хелеза од 19.02.2025. године у којем је наведено да је дана 30.06.2023. године као члан делегације СДП БиХ присуствовао међустраначком састанку коалиције на државном нивоу коју сачињавају представници Тројке СНСД и ХДЗ БиХ, да је том приликом био присутан и тадашњих предсједник РС Милорад Додик као члан или вођа делегације СНСД, да је у току састанка након што је ријеч узео Кемал Адемовић који се осврнуо на ријечи које је Милорад Додик рекао у свом претходном излагању, износећи чињенице да је БиХ и њени грађани у протеклом периоду преживјела разне злочине и геноцид те да нема потребе за оним што је Милорад Додик рекао у свом претходном излагању тј. да се један дио БиХ чији је Додик био предсједник жели отцијепити, на које ријечи је како је наведено у изјави реаговао Милорад Додик појачаним тоном, агресивно, псујући геноцид", додаје се.
Такође, Агенција за истраге и заштиту је доставила информацију СДП од 12.02.2025. године да није сачињен транскрипт тог састанка.
Наводи се и да је СИПА разговарала са Џенаном Корићем, одговорном особом у хотелу Гарден Сити Коњиц који је рекао да састанак није сниман, нити су представници хотела били задужени за одвијање састанка, тако да хотел Гарден Сити нема транскрипт са тог састанка, нити им је познато шта се дешавало на том састанку.
"Уважавајући наводе кривичне пријаве, и извршеним провјерама исте током које је саслушан и подносилац пријаве, те увидом у друге материјалне доказе, Тужилаштво БиХ је оцијенило да у конкретном случају не постоји основ сумње за обиљежја бића кривичног дјела Изазивање националне расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости", навели су.
Даље наводе разлоге зашто не постоје елементи овог кривичног дјела па цитирају како оно гласи:
"Ко јавно одобри, порекне, грубо умањи или покуша оправдати злочин геноцида, злочин против човјечности или ратни злочин утврђен правоснажном пресудом у складу с Повељом Међународног војног суда придруженом уз Лондонски споразум од 8. августа 1945. или Међународног кривичног суда за бившу Југославију или Међународног кривичног суда или суда у БиХ, усмјерено је против групе особа или члана групе одређене с обзиром на расу, боју коже, вјероисповијест, поријекло или националну или етничку припадност, и то на начин који би могао потакнути на насиље или мржњу усмјерену против такве групе особа или члана такве групе, казниће се казном затвора од шест мјесеци до пет година".
У конкретном случају, додају, анализирајући цјелокупно стање ствари и околности произилази да нема доказа о начину на који би пријављени својом изјавом могао потакнути на насиље, превасходно истичући да кривично дјело прописано чланом 145а КЗ БИХ подразумијева да се прије свега штите уставни поредак, државу, унутрашње хармонично дјеловање, функционисање, толеранција између конститутивних народа и других који ту живе а путем заштите права на достојанство и путем заштите угледа и права с обзиром на њихов идентитет.
"Потребно је да је конкретна радња објективно погодна да изазове на насиље и мржњу. Иако се ради о централној политичкој фигури, која иступа на таквом мјесту и обраћа се у оквиру свог политичког говора широким народним масама као и политичким истомишљеницима, која у оквиру свог јавног иступања за које не сумњамо да је и те како јавно пропраћено, управо због своје позиције у политичком дјеловању када врло често спомиње и правоснажне пресуде Хашког трибунала", додају.
Како кажу, имајући у виду чињенични опис радње код овог кривичног дјела, он би морао садржавати чињенице и околности које се односе на умишљајно поступање пријављене особе и које би садржавале свијест пријављеног да упућивањем увредљивих ријечи изазива или може изазивати националну или вјерску мржњу, раздор или нетрпељивост међу конститутивним народима.
"У конкретном случају, а на основу расположивих доказа у предмету није утврђена оваква намјера односно умишљај. Наиме, током затвореног међустраначког састанка коалиције на државном нивоу у хотелу Гарден Цитy Коњиц, дошло је до вербалног сукоба између учесника истог, којом приликом је пријављени узвратио увредљивим ријечима те између осталог изрекао спорне ријечи које су предмет пријаве", навели су.
Такође, напомињу, да је предметни састанак био затвореног типа, да није сниман, односно не постоји транскрипт састанка, те с тим у вези није било могуће прибавити доказе који би поткријепили основ сумње, а у свијетлу прибављених доказа као што су изјаве саслушаних свједока, као и узимајући у обзир чињеницу да су медији даље дијелили наводе министра одбране БиХ Зукана Хелеза.
"Радња извршења посматра се кроз посљедице, односно потребно је да су предузете радње којима се ствара или продубљује мржња, односно посљедица предузетих радњи треба да је таква да код јавности створи осјећај потребе за реаговањем на изговорене изјаве, тачније за предузимањем неких друштвено недозвољених радњи а што се у конкретном случају након спорног догађаја није ни десило јер нема доказа да је кривично дјело извршено на начин којим се широке народне масе подстичу на насиље", додају.
У конкретном случају, настављају, анализирајући цјелокупно стање ствари и околности произилази да нема доказа о начину на који би пријављени својом изјавом могао потакнути на насиље.
"Потребно је да је конкретна радња објективно погодна да изазове на насиље и мржњу", навели су, преноси "Кликс".
