Пад цијена нафте на глобалним тржиштима

На глобалним тржиштима забиљежен је пад цијена нафте током трговања. На интерконтиненталној берзи ИЦЕ у Лондону цијена уговора за извоз сирове нафте Брент за мај 2026. године пала је за 2.21 одсто.

Тиме је цијена достигла ниво од 101.14 долара по барелу. Истовремено, пад је забиљежен и на америчком тржишту. На робној берзи NYMEX у Њујорку цијена сирове нафте ВТИ за испоруку у мају 2026. године смањена је за 3.11 одсто. Након тог пада, цијена WTI нафте износила је 92.56 долара по барелу. Ови подаци указују на истовремени пад цијена нафте на оба кључна свјетска тржишта. Тренд кретања цијена рефлектује промјене у глобалној понуди и потражњи енергената, преноси "АПА-Ецономицс".

