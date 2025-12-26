Logo
СНСД упутио жалбу ЦИК-у

26.12.2025

Фото: АТВ

У жалби се наводи да је одлука донесена на основу погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, уз тешке повреде поступка и материјалног права. Кључни спор односи се на чињеницу да је ЦИК као пресудан доказ користио такозвани „прелиминарни преглед потписа“, који, како се наводи у жалби, нема доказну снагу законитог вјештачења.

"Побијана одлука ЦИК БиХ донесена је на погрешно и непотпуно утврђеном чињеничном стању, без могућности странака да се изјасне о доказима на којима је заснована. Прелиминарни налаз није доказ у пуном смислу, јер није извршено коначно вјештачење, нити је странкама омогућено да се изјасне о налазу или предложе противјештачење", поручено је из СНСД-а.

СНСД у жалби истиче да није утврђено ко је извршио вјештачење, да ли је лице овлашћени судски вјештак, као ни која је методологија кориштена, што, како се наводи, озбиљно доводи у питање валидност самог доказног поступка.

"Из образложења одлуке није могуће утврдити идентитет вјештака, обим и предмет вјештачења, нити основу на којој је закључено да постоје манипулације или кривотворења потписа", кажу у СНСД-у.

Посебно се наглашава да потпис у изводима из Централног бирачког списка не представља глас, већ само евиденцију присуства бирача, те да ЦИК није доказао да су спорни потписи утицали на изборни резултат.

"Потпис у изводима из Централног бирачког списка није глас и сам по себи не може бити основ за поништавање гласања, без доказа да је неко гласао умјесто другог и да су ти гласови утицали на резултат избора",кажу у СНСД-у.

У жалби се такође наводи да је ЦИК појединачне административне грешке и сумње у потписе третирао као организовану изборну превару, без икаквих доказа о јединственом плану, повезаности радњи или одговорним лицима. Посебан дио жалбе односи се на бирачко мјесто у Брчко дистрикту, гдје је гласање поништено због недостатка извода из бирачког списка. Губитак документације представља процесну грешку, али не и доказ изборне преваре, те поништавање гласања искључиво из тог разлога представља прекорачење овлашћења, закључују у овој странци. СНСД закључује да је ЦИК примијенио најстрожу изборну мјеру без анализе нужности и пропорционалности, те да није разматрао блаже законске механизме.

"Примијењена је најтежа могућа санкција без утврђивања да ли је она нужна и једина могућа у конкретном случају", поручено је из СНСД-а.

Због свега наведеног, у жалби се тражи да Суд БиХ поништи одлуку ЦИК-а као незакониту. СНСД у закључку жалбе истиче да је одлука ЦИК-а донесена произвољно и без поузданих доказа, те да њено укидање представља једини начин да се заштите законитост изборног поступка и права учесника у изборном процесу.

