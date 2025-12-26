Logo
"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 39.140 пута

У оквиру акције "С љубављу храбрим срцима" број 1411 је до сада позван 39.140 пута.

Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" под покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић биће одржано вечерас.

Милорад Додик

Република Српска

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

Прикупљена средстава су намијењена подршци, оснивању и опремању центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.

Из Кабинета предсједника наведено је да ова хуманитарна акција шеснаест година свједочи да племенитост и емпатија немају рок трајања и из године у годину доказује да заједништво, љубав и брига за болесну дјецу могу донијети стварне резултате, наду и осјећај да нису сами.

