Спасојевић за АТВ: Специјалистички центри неће служити једном дјетету већ комплетној породици

Специјалистички центри неће служити једном дјетету већ комплетној породици, каже за АТВ Татјана Спасојевић, предсједник савеза "Минерали".
"Ми родитељи и представници организација и удружења родитеља смо заиста пресрећни јер специјалистичке услуге су оно што нашој дјеца треба. Напокон на неки начин наш сан ће се остварити", каже за АТВ Татјана Спасојевић, предсједник савеза "Минерали".
Спасојевиће појашњава да је и сама мајка дјетета рођеног крајем деведесетих година које су обиљежене као тежак период јер систем тада није ни постојао.
"У право тада је кренуло оснивање удружења родитеља како би на неки начин послали поруку шта је оно што треба нама родитељима, нашој дјеци", рекла је Татјана.
Како каже Спасојевић, специјалистичке услуге су нада за родитеље чија су дјеца школског или предшколског узраста јер је управо то вријеме када се највише може радити на напретку дјетета. Поред рада са дјецом потребна је подршка цијелој породици.
"Ови центри неће служити једном дјетету већ комплетној породици. На тај начин побољшаћемо услове квалитета живота многим породицама, дјеци па и цијелој заједници", рекла је Спасојевић.
Сваке године у децембру организује се донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" већ 16 година за редом, појашњава Соња Давидовић савјетник предсједника Републике Српске.
"Давне 2010. године смо кренули са организацијом и реализацијом хуманитарних акција на иницијативу предсједника Републике Српске Милорада Додика", каже Давидовићева.
Како каже Давидовићева, циљ је увијек исти, окупљање око једне заједничке хумане мисије.
