У Српској рођено 14 беба

Извор:
СРНА
15.12.2025
07:46
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 14 беба, девет дјевојчица и пет дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено пет беба, у Добоју четири, у Приједору и Источном Сарајеву по двије, те у Зворнику једна.
У бањалучком породилишту рођене су четири дјевојчице и дјечак, у Добоју двије дјевојчице и два дјечака, у Приједору двије дјевојчице, у Источном Сарајеву дјевојчица и дјечак, а у Зворнику дјечак.
У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Фочи, Бијељини, Требињу, Градишци и Невесињу.
