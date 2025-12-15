Logo
У Српској рођено 14 беба

СРНА

15.12.2025

07:46

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 14 беба, девет дјевојчица и пет дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено пет беба, у Добоју четири, у Приједору и Источном Сарајеву по двије, те у Зворнику једна.

У бањалучком породилишту рођене су четири дјевојчице и дјечак, у Добоју двије дјевојчице и два дјечака, у Приједору двије дјевојчице, у Источном Сарајеву дјевојчица и дјечак, а у Зворнику дјечак.

У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Фочи, Бијељини, Требињу, Градишци и Невесињу.

