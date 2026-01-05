Logo
Упознајте Милицу Аврамов - мајку, предузетницу, хуманитарку

Милица Аврамов
Фото: АТВ

У нашој наредној причи упознаћемо вас са Милицом Аврамов - мајком троје дјеце и четвртим на путу, која свакодневно гради топлину и срећу у својој породици.

Недјељом помаже у Манастиру Милошевац код Приједора, а у свом дому, заједно са мајком, посвећено везе и уређује ситнице које чине дом посебним.

Иза себе има посластичарницу у којој несебично дијели своју креативност, правећи торте, колаче и кетеринг за све прилике.

Редовно учествује у хуманитарним акцијама, ширећи доброту и осмијехе.

Ова прича је више од обичне приче о породици – то је прича о љубави, преданости и малим дјелима која заједно стварају велики живот.

Погледајте цијелу причу у видео прилогу.

