Упознајте Милицу Аврамов - мајку, предузетницу, хуманитарку

У нашој наредној причи упознаћемо вас са Милицом Аврамов - мајком троје дјеце и четвртим на путу, која свакодневно гради топлину и срећу у својој породици.
Недјељом помаже у Манастиру Милошевац код Приједора, а у свом дому, заједно са мајком, посвећено везе и уређује ситнице које чине дом посебним.
Иза себе има посластичарницу у којој несебично дијели своју креативност, правећи торте, колаче и кетеринг за све прилике.
Редовно учествује у хуманитарним акцијама, ширећи доброту и осмијехе.
Ова прича је више од обичне приче о породици – то је прича о љубави, преданости и малим дјелима која заједно стварају велики живот.
Погледајте цијелу причу у видео прилогу.
